Садыр Жапаров: 9 из 10 кандидатов в главы МЧС связаны с делами о коррупции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что большинство предложенных кандидатов на должность министра чрезвычайных ситуаций оказались связаны с коррупционными делами. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеш.

По словам главы государства, после освобождения от должности прежнего руководителя ведомства на рассмотрение предложили десять кандидатур.

Но по девяти из них выяснилось, что они связаны с коррупционными делами. У нас что, на госслужбе не осталось нормальных и чистых кадров? Мы еле нашли подходящую кандидатуру, сказал Садыр Жапаров.

Ранее от должности министра чрезвычайных ситуаций был отстранён Урматбек Шамырканов, которого подозревали во взятке.