По данным шведского исследовательского института SIPRI, Германия стала четвертым по величине экспортером оружия в мире. В то время как оборонная промышленность процветает, остальная экономика Германии продолжает слабеть.

В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI опубликовал данные о том, что Германия стала четвертым по величине экспортером оружия. Институт был основан в 1966 году на основании решения шведского парламента и в значительной степени финансируется государством.

Это означает, что Германия сместила Китай в рейтинге экспорта оружия. Китай стал экспортером № 5, в то время как США остаются крупнейшим экспортером оборонного оборудования, за ними следуют Франция, Россия, а затем Германия. Основная причина этого - массовый рост спроса в Европе в связи с войной в Украине.

Почти четверть (24%) экспорта оружия из Германии пошла на поддержку Украины, а еще 17% было экспортировано в другие европейские страны, такие как партнеры по НАТО, говорится в докладе.

Тем не менее, экспорт Китая остается стабильным. По сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2016-2021 гг.) объем китайского экспорта увеличился на 11%, согласно данным SIPRI . Это не является признаком слабости Китая. На самом деле Китай стал более независимым: он меньше нуждается в оборонном оборудовании извне, больше производит сам и экспортирует именно в такие сферы влияния, как Пакистан.

Китай - теперь уже не четвертый, а пятый по величине экспортер оружия - также стратегически сосредоточен на собственных потребностях и наращивании военного потенциала, когда речь идет о производстве вооружений, как показывает последний доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS) (источник на немецком языке).

В то время как оборонная промышленность Германии переживает бум, в том числе благодаря рекордным заказам и взрывным продажам, немецкая экономика в марте 2026 года остается слабой - ожидается, что рост валового внутреннего продукта за год составит всего 0,9-1,2%.

Европейские страны утроили импорт оружия

По данным шведского института, в период с 2016 по 2020 год и с 2021 по 2025 год мировые поставки оружия увеличились на 9,2%. Европейские страны за этот период утроили импорт оружия.

"В то время как напряженность и конфликты в Азии, Океании и на Ближнем Востоке продолжают стимулировать масштабный импорт оружия, резкое увеличение поставок вооружений европейским государствам привело к росту глобальных поставок оружия почти на 10%", - заявил Мэтью Джордж, директор SIPRI.

В период с 2021 по 2025 год на долю США приходилось 42% всех международных поставок оружия, и они экспортировали вооружения в 99 стран. В период с 2016 по 2020 год этот показатель составлял 36%. Таким образом, США продолжают наращивать свое доминирующее положение в сфере экспорта вооружений.

Среди 99 стран: 35 государств в Европе, 18 в Америке, 17 в Африке, 17 в Азии и Океании и 12 на Ближнем Востоке.

"США еще больше укрепили свое господство в качестве поставщика оружия, даже в условиях все более многополярного мира", - говорит Питер Веземан, старший научный сотрудник программы SIPRI Arms Transfers.

