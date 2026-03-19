Лионель Месси забил 900-й гол в карьере в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

- Самуэль Деди Ирие
Лионель Месси достиг исторического рубежа, забив свой 900-й гол в профессиональной карьере. Это произошло в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где его клуб "Интер Майами" встретился с "Нэшвиллом". Встреча проходила в США на стадионе "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Аргентинец отличился уже на 7-й минуте, завершив атаку после передачи Серхио Регилона и уверенно реализовав момент. Юбилейный гол стал очередным подтверждением уникальности Месси, чья карьера продолжается более двух десятилетий. Свой первый мяч он забил еще в 2005 году за "Барселону".

Большая часть голов пришлась на выступления за каталонский клуб, также он забивал за "ПСЖ", "Интер Майами" и сборную Аргентины. Достижение в 900 голов укрепляет статус Месси как одного из величайших игроков в истории мирового футбола.


США, футбол, Аргентина
