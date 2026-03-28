МОК официально закрыл трансгендерам доступ к женским олимпийским категориям

Международный олимпийский комитет официально утвердил новую политику допуска к женским категориям. Согласно принятому документу, участвовать в них смогут исключительно биологические женщины. Данное решение распространяется на все спортивные события под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. В организации уточнили, что соответствие новым жестким требованиям будет определяться на основе однократного тестирования на наличие SRY-гена.

Новая политика будет в полной мере действовать уже к летним Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Эксперты отмечают, что это решение во многом согласуется с указом президента США Дональда Трампа о защите женского спорта. При этом точное число трансгендерных атлетов, выступающих на олимпийском уровне, остается неизвестным. Стоит напомнить, что на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже не было зафиксировано ни одного случая участия спортсменок, сменивших пол с мужского на женский.

Новые правила вступают в силу немедленно и станут основополагающими при формировании состава участников всех будущих олимпийских стартов. Представители МОК подчеркивают, что такие меры необходимы для обеспечения честной конкуренции и сохранения целостности женского спорта на глобальном уровне. Это решение уже вызвало широкий резонанс в мировом спортивном сообществе и, как ожидается, станет ключевым стандартом для международных федераций.