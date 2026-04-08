Инспектор УПСМ Надырбек Жусупов: Мы не умеем уважать друг друга на дороге

В Бишкеке дороги всё чаще становятся пространством повышенного риска, где цена ошибки слишком высокая. Поток машин растет, ритм города ускоряется. Но вместе с этим обостряется и другая проблема - поведение самих участников движения. Нарушения фиксируются ежедневно. Однако за этими цифрами скрывается куда более глубокий вопрос.

Почему водители, зная правила, продолжают их игнорировать? Что сегодня чаще всего приводит к авариям -превышение скорости, отвлечение на телефон или попытка "проскочить" в последний момент? И можно ли говорить о том, что на дорогах столицы действительно начинает работать принцип равенства перед законом?

Об этом в подкасте издания VB.KG рассказал инспектор пресс-службы УПСМ, младший лейтенант милиции Жусупов Надырбек Кубатбекович.

Разговор затронул самые болезненные темы. По словам инспектора, одной из главных проблем остаются типичные, но системные нарушения выезд на занятые перекрестки, использование мобильных телефонов за рулем, а также игнорирование правил со стороны пешеходов. Всё это напрямую влияет на уровень аварийности и создает дополнительные риски на дорогах.

Отдельный акцент он сделал на водительской культуре. Знать правила недостаточно. Важно уметь их применять и уважать других участников движения. Именно этого, по его оценке, сегодня часто не хватает на улицах Бишкека.

В ходе беседы также поднимается тема влияния социальных сетей. С одной стороны - это инструмент обратной связи и источник информации. С другой - пространство, где нередко распространяются непроверенные данные, способные искажать восприятие резонансных дорожных происшествий.

Инспектор отметил и позитивные изменения за последние годы ситуация с соблюдением закона стала лучше, а принцип равенства перед законом постепенно начинает работать. Однако говорить о полном порядке пока рано.

Особое место в интервью заняла личная история. Жусупов рассказал, что его младший брат пострадал в результате ДТП. Он целый год был прикован к постели. Этот опыт, по его словам, кардинально изменил его отношение к безопасности на дорогах и стал личной причиной говорить об этом открыто.