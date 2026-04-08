ГСО выплатила школе в Чуйской области 1,19 млн сомов за ущерб от ветра

ОАО "Государственная страховая организация" выплатило более 1,19 млн сомов средней школе в Чуйской области, пострадавшей от сильного ветра.

Страховая выплата в размере 1 196 482 сомов направлена школе имени Рысменде уулу Акмата, расположенной в селе Шамшы (айылный аймак Он Бир-Жылга).

Инцидент произошёл 21 февраля 2026 года. В результате сильного ветра, скорость которого достигала 18 метров в секунду, была повреждена кровля здания.

После происшествия специалисты Чуйского областного филиала провели осмотр и зафиксировали ущерб. На основании собранных документов страховая выплата произведена в полном объёме.

По данным компании, на 7 апреля 2026 года осуществлены выплаты по 786 страховым случаям на общую сумму более 102,5 млн сомов. Они охватывают ОСАГО, обязательное страхование жилья от пожаров и стихийных бедствий, а также другие виды страхования.