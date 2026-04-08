Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

США, Иран и Израиль договорились о перемирии: что это значит и чего ждать ?

193  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь на 8 апреля президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном - буквально за несколько часов до истечения ранее выдвинутого ультиматума. Редакция VB.KG восстановила цепочку событий. Ситуация на тот момент подошла к опасной черте - звучали жесткие заявления, фиксировалась активизация военной авиации, а эксперты допускали риск резкой эскалации.

Инициатива паузы исходила от премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, а посредническую роль, по данным СМИ, сыграл Китай. В итоге стороны согласились временно остановить активные боевые действия и перейти к переговорам.

При этом оценки итогов перемирия кардинально расходятся. В Вашингтоне заявляют о "полной победе" и выполнении всех военных задач, тогда как в Тегеране подчеркивают, что именно США были вынуждены пойти на уступки. Такая риторика с обеих сторон указывает на главное - речь идет не о завершении конфликта, а о паузе, в ходе которой стороны пытаются закрепить выгодные позиции.

Суть разногласий остается прежней. Иран настаивает на снятии санкций, сохранении контроля над Ормузским проливом и праве развивать ядерную программу. Также среди требований - вывод американских сил с Ближнего Востока и отмена международных ограничений. США подтвердили, что получили предложения Тегерана и готовы рассматривать их как основу для переговоров, однако конкретные договоренности пока не раскрываются.

Отдельный вопрос - безопасность судоходства через Ормузский пролив, который остается ключевой артерией мирового нефтяного рынка. Его возможное открытие на период перемирия может временно снизить напряженность и стабилизировать цены на энергоресурсы.

Позиция Израиля также остается жесткой. Тель-Авив поддержал перемирие при условии прекращения атак и обеспечения безопасности, однако полностью боевые действия не остановлены - в частности, напряженность сохраняется вокруг Ливана. Это означает, что даже в период "затишья" риск локальных столкновений сохраняется.

Внутри США соглашение вызвало противоречивую реакцию. Часть политиков считает его необходимым шагом для предотвращения потерь, другие - уступкой, которая усиливает позиции Ирана в регионе.

Ключевой вопрос сейчас - что будет после этих двух недель. Уже заявлено, что новый раунд переговоров может пройти 10 апреля в Исламабаде с участием высокопоставленных представителей США. Именно там станет ясно, смогут ли стороны перейти к долгосрочным договоренностям.

В целом текущая ситуация скорее напоминает не окончание конфликта, а его переход в дипломатическую фазу. Перемирие снижает риск немедленной эскалации, но не устраняет противоречий. Если компромисс найден не будет, нынешняя пауза может оказаться лишь короткой передышкой перед новым витком напряженности на Ближнем Востоке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457537
Теги:
Израиль, Иран, США, конфликт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  