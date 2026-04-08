США, Иран и Израиль договорились о перемирии: что это значит и чего ждать ?

В ночь на 8 апреля президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном - буквально за несколько часов до истечения ранее выдвинутого ультиматума. Редакция VB.KG восстановила цепочку событий. Ситуация на тот момент подошла к опасной черте - звучали жесткие заявления, фиксировалась активизация военной авиации, а эксперты допускали риск резкой эскалации.

Инициатива паузы исходила от премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, а посредническую роль, по данным СМИ, сыграл Китай. В итоге стороны согласились временно остановить активные боевые действия и перейти к переговорам.

При этом оценки итогов перемирия кардинально расходятся. В Вашингтоне заявляют о "полной победе" и выполнении всех военных задач, тогда как в Тегеране подчеркивают, что именно США были вынуждены пойти на уступки. Такая риторика с обеих сторон указывает на главное - речь идет не о завершении конфликта, а о паузе, в ходе которой стороны пытаются закрепить выгодные позиции.

Суть разногласий остается прежней. Иран настаивает на снятии санкций, сохранении контроля над Ормузским проливом и праве развивать ядерную программу. Также среди требований - вывод американских сил с Ближнего Востока и отмена международных ограничений. США подтвердили, что получили предложения Тегерана и готовы рассматривать их как основу для переговоров, однако конкретные договоренности пока не раскрываются.

Отдельный вопрос - безопасность судоходства через Ормузский пролив, который остается ключевой артерией мирового нефтяного рынка. Его возможное открытие на период перемирия может временно снизить напряженность и стабилизировать цены на энергоресурсы.

Позиция Израиля также остается жесткой. Тель-Авив поддержал перемирие при условии прекращения атак и обеспечения безопасности, однако полностью боевые действия не остановлены - в частности, напряженность сохраняется вокруг Ливана. Это означает, что даже в период "затишья" риск локальных столкновений сохраняется.

Внутри США соглашение вызвало противоречивую реакцию. Часть политиков считает его необходимым шагом для предотвращения потерь, другие - уступкой, которая усиливает позиции Ирана в регионе.

Ключевой вопрос сейчас - что будет после этих двух недель. Уже заявлено, что новый раунд переговоров может пройти 10 апреля в Исламабаде с участием высокопоставленных представителей США. Именно там станет ясно, смогут ли стороны перейти к долгосрочным договоренностям.

В целом текущая ситуация скорее напоминает не окончание конфликта, а его переход в дипломатическую фазу. Перемирие снижает риск немедленной эскалации, но не устраняет противоречий. Если компромисс найден не будет, нынешняя пауза может оказаться лишь короткой передышкой перед новым витком напряженности на Ближнем Востоке.