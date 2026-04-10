Ош и Санкт-Петербург договорились о совместных проектах в IT и миграции

- Светлана Лаптева
В Оше состоялась встреча заместителя мэра города Масуды Айдарбековой с делегацией из Санкт-Петербурга, в состав которой вошли представители профильных комитетов и эксперты в сфере миграции. В переговорах приняли участие заместитель председателя Комитета по внешним связям Евгений Кассюра, руководители профильных организаций Елена Дёмина и Аким Черников, а также генеральный консул России в Оше Роман Свистин. Ключевой темой диалога стало расширение двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах, а также в области здравоохранения.

Особое внимание стороны уделили реализации договоренностей, достигнутых в июне 2024 года. Речь идет о возобновлении и активизации проектов в рамках инициативы "Безопасный город", развитии современных цифровых сервисов и подготовке квалифицированных IT-специалистов. Участники встречи сошлись во мнении, что использование опыта Санкт-Петербурга в цифровизации городских услуг станет важным шагом для модернизации инфраструктуры Оша.

В ходе обсуждения вопросов трудовой миграции стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества для создания прозрачных и законных условий для граждан. В частности, планируется усилить обмен информацией и реализовать совместные меры по предотвращению незаконной миграции, что откроет дополнительные возможности для профессионального развития и стабильной занятости соотечественников. По итогам встречи делегация из Санкт-Петербурга приняла участие в памятном мероприятии, возложив цветы к мемориалу "Вечный огонь".


Сейчас читают
