О! усиливает 4G LTE по всей стране: ещё больше скорости и покрытия

Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети, создавая цифровой комфорт для миллионов абонентов.

Компания последовательно расширяет покрытие и увеличивает ёмкость сети, обеспечивая стабильный высокоскоростной интернет как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Новые технические работы уже проведены сразу в нескольких регионах Кыргызстана.

В Чуйской области улучшения коснулись городов: Бишкек, Кемин, Кант, Кара-Балта и Орловка, а также ряда сёл, включая Мээнеткеч, Октябрьское, Чуй, Кызыл-Аскер, Кум-Арык, Заря, Тогуз-Булак, Буденновку, Кошой, Кёк-Джар, Кашка-Суу и другие;

В Иссык-Кульской области сеть 4G LTE усилена в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и более чем в двадцати населённых пунктах, среди которых Кош-Кель, Даркан, Липенка, Кара-Коо, Тёрт-Куль, Боконбаево, Ананьево, Кашат, Оргочор, Чолпон, Комсомол, Каджи-Сай, Кек-Мойнок-Первое, Тамчы, Орнек, Бактуу-Долоноту, Орюктю-Хутор, Бостери, Кек-Дебе, Отрадное, Нововознесеновка, Тилекмат, Ой-Тал, Тасма, Байзак, Ичке-Суу, Чон-Таш;.

В Таласской области работы проведены в городе Талас и в сёлах Наматбек, Суулу-Маймак, Козучак, Аманбаево, Нылды, Чон-Капка, Кен-Арал, Ынтымак, Боо-Терек, Арчагул, Кара-Арча, Кара-Суу, Ак-Джар, Чон-Токой, Атая Огонбаева, Сасык-Булак, Кара-Буура, Уч-Булак;

В Нарынской области улучшения затронули город Нарын и сёла Ат-Башы, им.Калинина, Кочкорка, Тендик, Туз, Ак-Кудук, Кара-Булун, Терек-Суу, Мантыш, Достук, Ак-Талаа, Эчки-Башы, Дебелюу, Джалгыз-Терек, Орто-Саз, Чекилдек, Бугучу, Шамшы, Кара-Тоо, Большевик;

В Джалал-Абадской области сеть усилена в городах Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кочкор-Ата и в сёлах Бешик-Джон, Чек, Октябрьское, Масадан, Сузак, Пригородный, Арал, Сафедбулан, Коргон-Дёбё, Ак-Добо, Кызыл-Октябрь, Мазар-Суу, Достук, Кызыл-Туу, Торкент, Конур-Огюз;

В Ошской области 4G LTE стал ещё стабильнее в городах Оше, Узген и в сёлах Гульчо, Гюльбахор, Курбан-Кара, Бель-Кыштак, Отуз-Адыр, Кулуштан, Озгерюш, Кызыл-Кыштак, Осмон, им.Калинина, Лангар, Кызыл-Коргон, Араван, Джар-Коргон, Кенеш, Эркин-Тоо, Чангет, Гузар, Кызыл-Тоо, Туз-Бель;

В Баткенской области работы проведены в сёлах Калтак и Кыргыз-Кыштак.

О! не просто даёт связь – О! платит за ваш выбор

Для тех, кто только подключается к О!Bank + О!, действует суперпредложение: +200 ГБ и +200 сомов на "О!Бонус" – максимум выгоды сразу после подключения.

Действующие абоненты тоже могут заработать, приглашая друзей по своему коду: +200 сомов за каждого (максимально можно пригласить трёх человек и заработать до 600 сомов на "О!Бонус").

Если вы ещё не абонент, то сейчас самое время им стать, успев подключиться на супервыгодных условиях. Выбирайте тариф с интернет-пакетом 50 ГБ "СуперХит" на 4 недели всего за 230 сомов или тариф с безлимитом на 4 недели всего за 330 сомов. Подключиться можно в O!Store или через промоутеров.

Служба поддержки О! к вашим услугам круглосуточно в WhatsApp: https://wa.me/996700000999 или в Telegram: https://t.me/+996700000999, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или X.

200 ГБ и 200 О!Бонусов начисляются новому клиенту О!Bank и О! (ранее не являвшемуся таковым) при подключении тарифа с абонентской платой от 200 сомов. В случае подключения по реферальному коду действующего абонента О! такому абоненту дополнительно начисляются 200 О!Бонусов после выполнения новым клиентом условий акции. ОсОО "Грин Телеком Сервис", агент ОАО "О!Банк", в рамках агентского договора осуществляет прием бланков на открытие банковских счетов и карт в целях передачи их в ОАО "О!Банк" в соответствии с законодательством КР. Подробнее: o.kg, obank.kg.

ООО "НУР Телеком", лиц. ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, № 16-0063-КР от 06.12.2016 г., ОАО "О!Банк", лиц. НБКР № 044 от 17.09.2024 г., ОсОО "Грин Телеком Сервис", лиц. НБКР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017 г.


сотовый оператор, Кыргызстан
