О! усиливает 4G LTE по всей стране: ещё больше скорости и покрытия

Мобильный оператор О! продолжает масштабное развитие сети, создавая цифровой комфорт для миллионов абонентов.

Компания последовательно расширяет покрытие и увеличивает ёмкость сети, обеспечивая стабильный высокоскоростной интернет как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Новые технические работы уже проведены сразу в нескольких регионах Кыргызстана.

В Чуйской области улучшения коснулись городов: Бишкек, Кемин, Кант, Кара-Балта и Орловка, а также ряда сёл, включая Мээнеткеч, Октябрьское, Чуй, Кызыл-Аскер, Кум-Арык, Заря, Тогуз-Булак, Буденновку, Кошой, Кёк-Джар, Кашка-Суу и другие;

В Иссык-Кульской области сеть 4G LTE усилена в городах Чолпон-Ата, Балыкчы и более чем в двадцати населённых пунктах, среди которых Кош-Кель, Даркан, Липенка, Кара-Коо, Тёрт-Куль, Боконбаево, Ананьево, Кашат, Оргочор, Чолпон, Комсомол, Каджи-Сай, Кек-Мойнок-Первое, Тамчы, Орнек, Бактуу-Долоноту, Орюктю-Хутор, Бостери, Кек-Дебе, Отрадное, Нововознесеновка, Тилекмат, Ой-Тал, Тасма, Байзак, Ичке-Суу, Чон-Таш;.

В Таласской области работы проведены в городе Талас и в сёлах Наматбек, Суулу-Маймак, Козучак, Аманбаево, Нылды, Чон-Капка, Кен-Арал, Ынтымак, Боо-Терек, Арчагул, Кара-Арча, Кара-Суу, Ак-Джар, Чон-Токой, Атая Огонбаева, Сасык-Булак, Кара-Буура, Уч-Булак;

В Нарынской области улучшения затронули город Нарын и сёла Ат-Башы, им.Калинина, Кочкорка, Тендик, Туз, Ак-Кудук, Кара-Булун, Терек-Суу, Мантыш, Достук, Ак-Талаа, Эчки-Башы, Дебелюу, Джалгыз-Терек, Орто-Саз, Чекилдек, Бугучу, Шамшы, Кара-Тоо, Большевик;

В Джалал-Абадской области сеть усилена в городах Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кочкор-Ата и в сёлах Бешик-Джон, Чек, Октябрьское, Масадан, Сузак, Пригородный, Арал, Сафедбулан, Коргон-Дёбё, Ак-Добо, Кызыл-Октябрь, Мазар-Суу, Достук, Кызыл-Туу, Торкент, Конур-Огюз;

В Ошской области 4G LTE стал ещё стабильнее в городах Оше, Узген и в сёлах Гульчо, Гюльбахор, Курбан-Кара, Бель-Кыштак, Отуз-Адыр, Кулуштан, Озгерюш, Кызыл-Кыштак, Осмон, им.Калинина, Лангар, Кызыл-Коргон, Араван, Джар-Коргон, Кенеш, Эркин-Тоо, Чангет, Гузар, Кызыл-Тоо, Туз-Бель;

В Баткенской области работы проведены в сёлах Калтак и Кыргыз-Кыштак.

