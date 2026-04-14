Журналистам показали полный цикл производства кормов для рыб

- Назгуль Абдыразакова
На производственной площадке BioJem прошёл пресс-тур, в рамках которого журналистам представили работу предприятия по производству кормов для рыб, а также обсудили текущее состояние и перспективы аквакультуры в Кыргызстане.

Сегодня аквакультура рассматривается как одно из развивающихся направлений агропромышленного сектора, способное влиять на продовольственную безопасность и экономику регионов. Вместе с тем отрасль остаётся зависимой от импортной кормовой базы, что сказывается на себестоимости продукции и устойчивости хозяйств.

Гостей встретили генеральный директор компании Ислан Сманов, директор по производству Ту Цянь Вень и

технолог, партнёр компании госпожа Чунчун Донг. Они рассказали о создании предприятия и подчеркнули, что завод выстроен по принципу полного цикла от подбора сырья до выпуска готового корма.

После вводной части участникам показали видеопрезентацию, в которой были отражены основные этапы производства. Затем журналистов провели по цехам.

Во время экскурсии гости смогли увидеть условия, в которых изготавливается продукция: организацию производственных линий, последовательность технологических процессов и контроль на разных этапах. Представители компании отдельно остановились на вопросах безопасности и стандартах производства.

Особое внимание было уделено сырью. Журналистам показали компоненты, используемые для производства кормов, и рассказали о принципах их отбора, хранении и подготовке перед переработкой. По словам специалистов, качество исходных материалов напрямую влияет на характеристики конечного продукта.

В ходе пресс-тура также продемонстрировали готовую продукцию. Были представлены различные виды кормов,

отличающиеся по составу, структуре и назначению в зависимости от видов рыбы и условий выращивания.

Отдельным блоком стала презентация обновлённой линейки кормов 2026 года. Как отметили в компании, при её разработке учитывались особенности местного рынка и потребности рыбных хозяйств.

Представители компании в ходе встречи поблагодарили партнёров за сотрудничество и отметили, что развитие локального производства кормов может способствовать снижению зависимости от импорта и повышению эффективности отрасли.

По их словам, использование качественного сырья и современных технологических решений позволяет адаптировать продукцию под местные условия и потребности хозяйств.

В ходе обсуждения также были затронуты более широкие вопросы, текущие тенденции в аквакультуре, роль локального производства и возможные направления развития отрасли в Кыргызстане.

По итогам пресс-тура участники смогли ознакомиться с производственными процессами, задать вопросы специалистам и получить представление о текущем состоянии сектора.


рыбное хозяйство, Чуйская область, журналисты, производство
