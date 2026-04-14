В КР дети матерей-героинь могут получить льготы при поступлении в вузы

- Светлана Лаптева
Комитет Жогорку Кенеша одобрил проект постановления, который вводит образовательные льготы для детей матерей, награжденных орденом "Баатыр эне". Инициатива, разработанная группой депутатов во главе с Медером Чотоновым, направлена на поддержку многодетных семей и расширение доступа молодежи к высшему образованию.

Согласно документу, для этой категории абитуриентов планируется выделить дополнительно 500 грантовых мест в вузах Кыргызстана. Эти квоты будут предоставлены сверх уже существующих 10 тысяч бюджетных мест, ежегодно выделяемых государством.

Ожидается, что нововведение поможет повысить доступность образования и станет важным шагом к обеспечению равных возможностей для студентов из многодетных семей. Проект постановления направлен на дальнейшее рассмотрение парламента.


Теги:
дети, пособия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
