Сборная Кыргызстана по футзалу уступила России во втором товарищеском матче

Состоялся финальный матч между молодежными сборными Кыргызстана и России по футзалу. В напряженной встрече победу одержала российская команда со счетом 4:2.

Сборная Кыргызстана, выступавшая в обновленном составе, продемонстрировала заметный прогресс по сравнению с первой игрой. Команда действовала более организованно, создавая опасные моменты и оказывая давление на соперника, однако реализовать свои шансы в полной мере подопечным Нуржана Джетыбаева не удалось.

Главный тренер положительно оценил выступление команды. По его словам, игроки показали высокий уровень психологической готовности и самоотдачи, несмотря на итоговый результат. Он отметил, что команда провела матч в три четверки - это позволило сохранить интенсивность игры до финального свистка.

"Парни проявили характер и выполнили поставленные задачи. Мы видим рост уровня команды, особенно учитывая, что это обновленный состав", - подчеркнул специалист.

Напомним, первая встреча этих команд прошла 11 апреля и завершилась убедительной победой сборной России со счетом 6:0. Во втором матче кыргызстанцы смогли сократить отставание и выглядели значительно увереннее, что свидетельствует о положительной динамике в развитии коллектива.