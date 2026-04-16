Два вооруженных нападения на турецкие школы за двое суток привели к жертвам

В Турции за последние 48 часов зафиксировано два случая стрельбы в учебных заведениях. Инциденты произошли 14 и 15 апреля в разных провинциях страны. В результате атак погибли люди, десятки человек получили ранения.

Первое нападение случилось 14 апреля в районе Сиверек (провинция Шанлыурфа). Огонь на территории школы открыл 19-летний бывший ученик. Пострадали 16 человек, в том числе десять учащихся и четверо преподавателей. Нападавший покончил с собой. Позже стало известно, что он заранее оставлял в соцсетях сообщения с угрозами, на которые администрация школы пыталась обратить внимание полиции, однако дополнительные меры безопасности приняты не были.

На следующий день, 15 апреля, стрельба произошла в провинции Кахраманмараш. По предварительным данным, ученик восьмого класса открыл огонь из оружия, принадлежавшего его отцу. Погибли четыре человека - трое детей и учитель. Еще не менее 20 человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По обоим фактам прокуратура Турции ведет расследование. В Шанлыурфе на время проверки отстранены от работы несколько должностных лиц. В обществе началось обсуждение необходимости усиления охраны в школах и мониторинга угроз в интернете, так как в одном из случаев о готовящейся атаке было известно заранее.