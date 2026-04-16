Кыргызстанцы открывают выступление на чемпионате Азии по дзюдо в Ордосе

В китайском городе Ордос стартовал чемпионат Азии по дзюдо 2026 года, собравший сильнейших мастеров татами со всего континента. Турнир является ключевым этапом международного сезона, позволяя атлетам заработать важные рейтинговые очки.

В первый соревновательный день честь Кыргызстана будут защищать Эрбол Абасбеков и Адис Орозмаматов. Оба дзюдоиста начнут свой путь к пьедесталу с предварительных схваток. Всего сегодня будут разыграны четыре комплекта наград в мужских и женских весовых категориях.

Программа соревнований начнется в 09:00 по бишкекскому времени, а решающие финальные поединки запланированы на 14:00. Кыргызстанские болельщики связывают большие надежды с выступлением своих соотечественников на этом престижном континентальном первенстве.