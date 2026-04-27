Бильярдисты Кыргызстана выступают на чемпионате мира в Самарканде

В Самарканде проходит чемпионат мира по бильярду, в котором принимают участие спортсмены из Кыргызстана.

Мировое первенство собрало сильнейших бильярдистов из разных стран. Кыргызстан на турнире представлен группой игроков, которые ведут борьбу за высокие места и стремятся достойно представить республику на международной арене.

Соревнования проходят в напряженной борьбе и вызывают большой интерес у поклонников бильярда. Участие в чемпионате мира рассматривается как важный этап для повышения мастерства кыргызстанских спортсменов и укрепления позиций страны в этом виде спорта.