Сборная Кыргызстана завоевала серебро Кубка Азии по хоккею U-18 в Бишкеке

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по хоккею до 18 лет завоевала серебряные медали на Кубке Азии U-18, который прошёл в Бишкеке.

В решающем матче турнира кыргызстанская команда уступила сборной Узбекистана со счётом 2:3, заняв итоговое второе место. Чемпионом стала команда Узбекистана, а бронзовые награды достались сборной Монголии.

По ходу турнира хозяева льда показали результативную игру. На групповом этапе сборная Кыргызстана сначала проиграла Узбекистану (2:4), после чего одержала крупные победы над командами Макао (15:0), Индонезии (17:1) и Монголии (9:0).

Серебряный результат стал одним из лучших достижений молодежной сборной Кыргызстана на международной арене и подтвердил прогресс команды в азиатском хоккее.


