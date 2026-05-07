В Бишкеке спикер горкенеша заступился за пострадавшего от дорожников жителя

- Карыпбай кызы Толгонай
Председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев провел выездную встречу с жителями столичного района "Пишпек", оперативно отреагировав на жалобы горожан. Поводом для визита послужили обращения жителей, заявивших о материальном ущербе, который они несут в ходе текущего ремонта дорог в данном районе. Люди выразили недовольство тем, что масштабная реконструкция инфраструктуры сопровождается отсутствием должной координации со стороны муниципальных служб.

Особое внимание в ходе встречи было уделено инциденту, связанному с работой ПЭУ "Бишкекводоканал". Один из местных жителей сообщил спикеру, что рабочие во время дорожных работ перерезали водопроводную трубу, ведущую к его дому. Попытка решить вопрос напрямую с ведомством не увенчалась успехом, горожанину посоветовали оплатить установку нового подключения за собственный счет. Тщательно разобравшись в обстоятельствах дела, спикер горкенеша Бекжан Усеналиев признал такие требования необоснованными и дал прямое поручение незамедлительно обеспечить восстановление водоснабжения и провести воду жителю силами ответственных служб.

Также горожане обратили внимание спикера на состояние смотровых колодцев. После установки новых люков многие из них оказались плотно забиты бетоном и строительным мусором. Жители отметили, что в "Бишкекводоканале" им уже обещали провести чистку, но дальше слов дело не пошло. Председатель горкенеша на месте дал поручение профильным службам оперативно очистить все загрязненные люки.

Помимо индивидуальных обращений, спикер выслушал коллективные жалобы жителей "Пишпека" на сопутствующие проблемы, возникающие в процессе дорожного строительства. По итогам встречи председатель БГК дал ряд конкретных поручений, подчеркнув необходимость соблюдения прав горожан при проведении любых ремонтных работ. Контроль за устранением последствий ущерба и качеством исполнения поручений Бекжан Усеналиев взял под личный контроль.


Бишкекводоканал, Бишкекский горкенеш, спикер, Бишкек
