В Кабуле задержаны еще трое журналистов на фоне усиления давления на СМИ

Центр журналистов Афганистана (AFJC) выступил с резким осуждением новой волны арестов и угроз в адрес представителей прессы, заявив о катастрофическом подрыве свободы слова в стране. Согласно данным организации, за последние дни в Кабуле силами Главного управления разведки (GDI) фактических властей были задержаны как минимум три журналиста: владелец частного агентства Paigard Джавид Ниази, а также Мансур Ниази и корреспондент ToloNews Имран Даниш.

По имеющейся информации, Джавид Ниази был взят под стражу 6 мая после вызова на допрос, Мансур Ниази - на следующий день в столичном районе Карт-э-Чар, а подробности задержания Имрана Даниша остаются нераскрытыми. Местонахождение всех троих в данный момент неизвестно. Помимо арестов, AFJC сообщает о фактах прямого запугивания еще троих сотрудников СМИ со стороны спецслужб, чьи имена не разглашаются в целях их безопасности.

В своем заявлении Центр журналистов подчеркнул, что любые попытки заставить прессу замолчать уничтожают основы подотчетности и свободы выражения мнений в Афганистане. AFJC призывает талибов немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных репортеров и прекратить тактику давления. На текущий момент, согласно мониторингу организации, в заключении или под следствием находятся как минимум семь журналистов, что подтверждает системный характер репрессий против профессионального сообщества.


Афганистан, Арест, СМИ
