Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Госагентство по спорту объяснило отсутствие стипендии Жоламана Шаршенбекова

326  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Кабинете министров КР дало официальное разъяснение по вопросу выплаты государственных стипендий, в том числе Жоламану Шаршенбекову, после активного обсуждения этой темы в обществе.

В ведомстве отметили, что Жоламан Шаршенбеков остается одним из ведущих атлетов Кыргызстана, успешно представляющим страну на международной арене и вносящим значительный вклад в развитие национального спорта. Его достижения назвали предметом гордости для всех кыргызстанцев.

При этом в агентстве подчеркнули, что назначение выплат регулируется постановлением Правительства (ныне Кабинета министров) №358 от 26 июня 2020 года. Согласно действующему Положению, стипендии назначаются только спортсменам, полностью соответствующим установленным критериям. По текущим правилам Шаршенбеков не подпадает под требования для получения данной государственной поддержки.

Вместе с тем Госагентство сообщило, что инициировало поправки в Закон КР "О физической культуре и спорте". Законопроект уже прошел первое чтение и в настоящее время рассматривается во втором чтении в Жогорку Кенеше.

Среди предлагаемых изменений - новая система поддержки атлетов высокого уровня. Согласно инициативе, государственные стипендии смогут получать члены национальной сборной, занявшие с первого по пятое место на Олимпийских играх.

Предлагается установить срок выплаты стипендии на один олимпийский цикл (четыре года). При достижении нового высокого результата спортсмен будет получать обновленную государственную поддержку на следующий срок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458449
Теги:
спорт, стипендия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  