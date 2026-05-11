Госагентство по спорту объяснило отсутствие стипендии Жоламана Шаршенбекова

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Кабинете министров КР дало официальное разъяснение по вопросу выплаты государственных стипендий, в том числе Жоламану Шаршенбекову, после активного обсуждения этой темы в обществе.

В ведомстве отметили, что Жоламан Шаршенбеков остается одним из ведущих атлетов Кыргызстана, успешно представляющим страну на международной арене и вносящим значительный вклад в развитие национального спорта. Его достижения назвали предметом гордости для всех кыргызстанцев.

При этом в агентстве подчеркнули, что назначение выплат регулируется постановлением Правительства (ныне Кабинета министров) №358 от 26 июня 2020 года. Согласно действующему Положению, стипендии назначаются только спортсменам, полностью соответствующим установленным критериям. По текущим правилам Шаршенбеков не подпадает под требования для получения данной государственной поддержки.

Вместе с тем Госагентство сообщило, что инициировало поправки в Закон КР "О физической культуре и спорте". Законопроект уже прошел первое чтение и в настоящее время рассматривается во втором чтении в Жогорку Кенеше.

Среди предлагаемых изменений - новая система поддержки атлетов высокого уровня. Согласно инициативе, государственные стипендии смогут получать члены национальной сборной, занявшие с первого по пятое место на Олимпийских играх.

Предлагается установить срок выплаты стипендии на один олимпийский цикл (четыре года). При достижении нового высокого результата спортсмен будет получать обновленную государственную поддержку на следующий срок.