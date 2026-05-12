Кыргызстан готовится к проведению этапа "Формулы-1 на воде" в 2026 году

- Самуэль Деди Ирие
В Кабинете министров 11 мая прошло совещание, посвящённое организации этапа чемпионата мира по водно-моторным гонкам UIM F1H2O "Гран-при Кыргызстана - Иссык-Куль 2026".

Турнир такого уровня впервые пройдёт в Центральной Азии. Иссык-Кульский этап уже официально внесён в международный график на 2026 год и состоится в период с 31 июля по 2 августа.

Календарь мирового сезона 2026:

29 мая: Италия (открытие сезона)

31 июля – 2 августа: Кыргызстан (Иссык-Куль)

28 сентября – 4 октября: Китай

27 – 29 ноября: Саудовская Аравия

18 – 20 декабря: ОАЭ (финал в Шардже)

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул, что это событие станет историческим для страны. По его словам, проведение этапа чемпионата мира позволит продемонстрировать туристические и инвестиционные возможности Кыргызстана на глобальном уровне.

Глава правительства поручил профильным ведомствам обеспечить качественную подготовку инфраструктуры и высокий уровень безопасности для успешного проведения соревнований.


