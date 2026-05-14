Минюст КР переводит 90% нотариальных услуг в цифровой формат до конца года

В "Доме юстиции" Бишкека под председательством заместителя председателя Кабинета министров - министра юстиции Кыргызстана Аяза Баетова прошло рабочее совещание по цифровизации правовой сферы.

Главным событием встречи стала презентация двух новых цифровых проектов Министерства юстиции - системы электронного мониторинга правонарушителей с использованием браслетов собственного производства и обновленной системы "Электронный нотариат".

Как отметили в Минюсте, новые IT-разработки направлены на создание безопасной и прозрачной цифровой среды, снижение влияния человеческого фактора и экономию бюджетных средств.

Одной из центральных тем презентации стали электронные браслеты, разработанные внутри системы Минюста. Ведомство рассчитывает, что отказ от импортного оборудования позволит значительно сократить государственные расходы.

Сейчас устройства проходят тестирование. В первую очередь их планируют использовать для контроля за исполнением временных охранных ордеров по делам о семейном насилии.

Система будет автоматически отслеживать местонахождение человека, совершившего насилие. Если нарушитель приблизится к пострадавшей ближе установленной дистанции, сигнал тревоги моментально поступит в мониторинговый центр Министерства юстиции и далее - в органы внутренних дел для оперативного реагирования.

Кроме того, браслеты защищены от попыток вмешательства. При снятии, повреждении или отключении устройства система автоматически фиксирует нарушение. За попытку саботажа предусмотрен арест до 14 суток.

Вторым ключевым проектом стала обновленная система "Электронный нотариат". Через веб-портал и мобильное приложение E-notariat граждане смогут получать ряд нотариальных услуг дистанционно - из любой точки мира.

Для этого достаточно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и платформу "Түндүк".

В онлайн-формате уже доступны:

- согласие родителей на выезд ребенка за границу;

- оформление согласия на получение паспорта или гражданства;

- согласие на прописку;

- доверенности для Государственного агентства по регистрации транспортных средств и таможенного оформления без права отчуждения имущества.

В Министерстве юстиции сообщили, что к концу года планируют перевести в электронный формат до 90% нотариальных услуг.