ОДКБ и ООН обсудили угрозы терроризма и ситуацию в ЦА и Афганистане

В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялась встреча заместителя Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова с делегацией Мониторинговой группы санкционных комитетов Совета Безопасности ООН. Стороны обсудили деятельность международных террористических организаций, включая ИГИЛ, "Аль-Каиду" и движение "Талибан".

Встреча прошла в формате конструктивного обмена мнениями по актуальным вызовам и угрозам международной безопасности. Особое внимание участники уделили обстановке в Центральноазиатском регионе и ситуации в Афганистане. Валерий Семериков подробно проинформировал представителей ООН о комплексе мер, которые предпринимаются в рамках ОДКБ для нейтрализации угроз в зоне ответственности Организации.

В свою очередь глава делегации ООН Нина Марэ представила актуальные данные о деятельности террористических группировок на Ближнем Востоке и в африканском регионе. Она ознакомила коллег с текущими рисками, которые международный терроризм представляет для глобальной стабильности.

По итогам переговоров представители ОДКБ и Мониторинговой группы ООН договорились о продолжении регулярного информационного взаимодействия для оперативного реагирования на возникающие угрозы.