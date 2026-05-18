Футбольные клубы "Бишкек Сити" и "Алга" успешно стартовали в матчах 10-го тура Премьер-лиги. В первом поединке игрового дня футбольный клуб "Бишкек Сити" на столичном стадионе имени Долена Омурзакова уверенно переиграл "Кыргызалтын" со счетом 2-0. Точными ударами в составе победителей отметились Боконов на 58-й минуте и Куванчбеков в компенсированное время на 91-й минуте. Лучшим футболистом этой встречи организаторы признали Алексея Лобова.

Во втором противостоянии тура футбольный клуб "Алга" на выезде вырвал волевую победу в игре против команды "Азиягол" со счетом 2-1. В составе хозяев поля гол забил Раджабов. У гостей точным ударом с пенальти отметился Зинкевич, а победную точку на 103-й минуте (90+13) поставил Белый, которого в итоге назвали лучшим игроком матча.

Перед стартом текущего тура в турнирной таблице лидировал футбольный клуб "Мурас Юнайтед", имея в своем активе 23 очка. Благодаря успеху в выездной встрече на вторую строчку поднялась "Алга", набравшая 22 балла. Следом в чемпионской гонке расположились футбольный клуб "Озгон" с 17 очками и футбольный клуб "Барс", у которого 16 баллов.

Остальные матчи 10-го тура запланированы на 16–17 мая. Болельщиков ждут центральные противостояния игрового уик-энда, среди которых выделяются встречи футбольного клуба "Дордой" против "Озгона" и битва футбольного клуба "Абдыш-Ата" с "Алаем".