В Кыргызстане перевели музейный каталог для франкоязычной аудитории

В Национальном историческом музее Кыргызстана в рамках акции "Ночь музеев" состоялась презентация каталога музея на французском языке, изданного при поддержке посольства Франции в Кыргызстане.

В мероприятии принял участие посол Франции Николя Фай. Также был представлен аудиогид музея, переведенный на французский язык.

По словам дипломата, проект направлен на популяризацию кыргызского культурного наследия среди франкоязычной аудитории.

"Мы хотим дать франкоязычной публике возможность познакомиться с богатством кыргызского культурного наследия сквозь века", - отметил Николя Фай.

Он подчеркнул, что кыргызская культура пока недостаточно известна во Франции, несмотря на растущий интерес французских туристов к Кыргызстану.

Как отметил посол, благодаря каталогу иностранные гости смогут больше узнать об уникальных золотых украшениях, ремесленных традициях, связанных с лошадью, а также о кочевой культуре кыргызского народа.

"Они увезут с собой частичку кыргызской культуры и яркие воспоминания. Это наш способ показать богатство кыргызского наследия франкоязычной аудитории, которая сегодня насчитывает около 300 миллионов человек", - сказал он.

