Журналистам показали состояние караван-сарая Таш-Рабат

- Назгуль Абдыразакова
Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана организовало двухдневный пресс-тур для журналистов по объектам культурного наследия Нарынской области. Основной целью поездки стало ознакомление представителей СМИ с историческими достопримечательностями региона, а также разъяснение причин проведения реставрационных и противоаварийных работ на памятниках архитектуры.

Первым объектом посещения стал музей города Нарын, где состоялось открытие Центра ремесленников. Проект реализован при поддержке корейской международной организации ICHCAP (Международный информационно-сетевой центр нематериального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО).

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминов сообщил, что открытие

приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

По его словам, новый выставочный зал посвящен кыргызским ремесленникам и народному творчеству.

"Здесь представлены туш кийиз, сайма и другие изделия народных мастеров. Этот зал стал уже третьим объектом, открытым в рамках совместного проекта с корейской стороной", - отметил Мадаминов.

Он добавил, что организация ICHCAP оказала помощь в создании концепции выставочного пространства, дизайна, освещения и внедрении современных технологий подачи экспозиции.

После посещения музея делегация направилась в Ат-Башинский район к одному из самых известных архитектурных памятников Кыргызстана караван-сараю Таш-Рабат.

На месте журналистам рассказали о текущем состоянии объекта и рисках его дальнейшего разрушения.

Директор научно-исследовательского проектного института "Кыргызреставрация" Айдай Сулайманова отметила, что Таш-Рабат является уникальным памятником средневековой архитектуры Центральной Азии.

По ее словам, сооружение имеет почти квадратную форму размером 33,7 на 35,7 метра и включает 31 помещение. Из них 20 перекрыты куполами со световыми отверстиями, а 11 стрельчатыми сводами.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает состояние кровли памятника.

"Практически все световые отверстия и выступающие элементы кровли скрыты слоем гидроизоляционной глины. Сейчас эта гидроизоляция разрушена во многих местах, из-за чего внутрь помещений постоянно проникают вода и снег", - сообщила Сулайманова.

По ее словам, из-за влаги постепенно разрушаются кладочные растворы, выпадают камни и расслаивается сланец основной строительный материал Таш-Рабата.

Кроме того, серьезные повреждения получили конструктивные элементы сооружения. Часть каменных перемычек над дверными проемами уже разрушена и удерживается только временными подпорками.

В настоящее время на объекте проводится защитная консервация. Для предотвращения дальнейших протечек установлен временный навес, позволяющий обеспечить постепенную естественную просушку конструкций.

"Быстрая просушка с помощью промышленных обогревателей приведет к разрушению строительных материалов. Здесь необходим очень осторожный и научный подход", - подчеркнула директор института.

По словам специалистов, для полноценной реставрации объекта потребуется проведение гидрогеологических, геодезических и геофизических исследований. Экспертам предстоит определить причины сырости стен, изучить движение грунтовых вод и разработать систему отвода влаги от фундаментов.

Также необходимо провести сложные инженерные расчеты для укрепления стен и перекрытий с учетом высокой сейсмической активности региона.

"Нужно понимать, что это не обычный ремонт. Здесь требуется комплексное исследование фундамента, перекрытий и грунтов, а также разработка специальных инженерных решений",- отметила Сулайманова.

Далее журналисты посетили руины древнего укрепления Кошой-Коргон, расположенного возле села Кара-Суу Ат-Башинского района Нарынской области.

Начальник управления культуры Ат-Башинского района Тыныбек Кыдыралиев рассказал, что крепость постепенно

разрушается из-за суровых погодных условий.

"Два-три года назад объект перешел в ведение Министерства культуры, после чего начались работы по его сохранению", - сообщил он.

По его словам, в конце мая при поддержке Министерства культуры в местном музее планируется проведение республиканской конференции, посвященной вопросам сохранения исторических памятников Кыргызстана.

Как отметили специалисты, Кошой-Коргон представляет собой руины древнего укрепленного города с глинобитными стенами, окружавшими большую территорию.

В рамках пресс-тура журналисты также посетили мавзолей Караханидского периода XI–XII веков и средневековую баню, расположенные на территории Кочкорского района Нарынской области.

Заместитель министра культуры Аскаралы Мадаминов рассказал журналистам о работе по сохранению мавзолея, исследованного под руководством археолога Кубатбека Табалдиева.

По его словам, объект расположен в открытой местности и ранее находился на территории пахотных земель, из-за чего часть стен и купольных конструкций была повреждена.

"Во время раскопок археологи обнаружили останки двух человек, а также украшения из железа и бронзы. Для сохранения мавзолея объект накрыли защитной конструкцией и оградили. Работы проводились совместно с Турецким агентством по сотрудничеству и координации TIKA, Министерством культуры, археологами и специалистами Кыргызско-Турецкого университета "Манас".

Сегодня мавзолей функционирует как музей под открытым небом. Для его посещения туристам необходимо заранее согласовывать визит через Кочкорский музей, поскольку объект расположен вдали от населенных пунктов", - сообщил замминистра.

Кроме того, журналистам показали средневековую баню XI века, расположенную рядом с городищем Кум-Добо.

Директор научно-исследовательского проектного института "Кыргызреставрация" Айдай Сулайманова сообщила, что раскопки объекта начались в 2024 году в рамках государственной программы "Кооно тарых сырлары" ("Тайны древней истории"). Защитная крыша над объектом была установлена сотрудниками института "Кыргызреставрация".

По ее словам, аналогичные бани ранее были обнаружены на территории комплекса "Бурана" в Чуйской области и у восточного подножия Сулайман-Тоо в Оше.

"В этом году раскопки будут продолжены, затем начнутся работы по укреплению стен. Туристов сюда можно привозить только в сопровождении специалистов, чтобы сохранить объект", - отметила Сулайманова.


