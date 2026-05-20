Бизнесу КР напомнили о новых правилах учета товаров в России с 1 июня

Заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев напомнил кыргызстанскому бизнесу, что с 1 июня в России начинает действовать новая система учета и прослеживаемости товаров СПОТ.

По его словам, новые требования предусматривают полный контроль за товарами, ввозимыми на территорию России, а также отслеживание их дальнейшего движения, реализации и списания. В связи с этим кыргызстанским предпринимателям придется адаптироваться к новым правилам торговли.

"Кыргызстанским предпринимателям придется декларировать продукцию, подтверждать происхождение товаров и весь их жизненный цикл", - отметил Амангельдиев.

Он подчеркнул, что изменения особенно важны для Кыргызстана, поскольку значительная часть отечественного экспорта ориентирована на рынки России, стран СНГ и ШОС.

"У нас существенный объем экспорта связан с поставками товаров в Российскую Федерацию", - сказал замглавы кабмина.

По словам Амангельдиева, власти Кыргызстана считают курс на цифровизацию экономики и усиление прозрачности торговли стратегически правильным. В стране продолжатся реформы в налоговой сфере и модернизация системы администрирования с учетом масштабов бизнеса и объемов товарооборота.

Он также отметил, что перед внесением изменений в Налоговый кодекс государственные органы проводят консультации с предпринимателями и представителями различных отраслей бизнеса.