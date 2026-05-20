Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

Бизнесу КР напомнили о новых правилах учета товаров в России с 1 июня

313  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев напомнил кыргызстанскому бизнесу, что с 1 июня в России начинает действовать новая система учета и прослеживаемости товаров СПОТ.

По его словам, новые требования предусматривают полный контроль за товарами, ввозимыми на территорию России, а также отслеживание их дальнейшего движения, реализации и списания. В связи с этим кыргызстанским предпринимателям придется адаптироваться к новым правилам торговли.

"Кыргызстанским предпринимателям придется декларировать продукцию, подтверждать происхождение товаров и весь их жизненный цикл", - отметил Амангельдиев.

Он подчеркнул, что изменения особенно важны для Кыргызстана, поскольку значительная часть отечественного экспорта ориентирована на рынки России, стран СНГ и ШОС.

"У нас существенный объем экспорта связан с поставками товаров в Российскую Федерацию", - сказал замглавы кабмина.

По словам Амангельдиева, власти Кыргызстана считают курс на цифровизацию экономики и усиление прозрачности торговли стратегически правильным. В стране продолжатся реформы в налоговой сфере и модернизация системы администрирования с учетом масштабов бизнеса и объемов товарооборота.

Он также отметил, что перед внесением изменений в Налоговый кодекс государственные органы проводят консультации с предпринимателями и представителями различных отраслей бизнеса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458662
Теги:
бизнес, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  