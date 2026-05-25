Неделя располагает к началу новых дел. Гороскоп с 25 по 31 мая

Луна продолжит свой рост до воскресенья, а в последний день мая состоится Полнолуние. Неделя располагает к началу новых дел, запуску проектов, общению, проведению всевозможных мероприятий – конференций, тренингов, семинаров. Стоять на пути к реализации смелых идей могут упрямство и неповоротливость. Из принципа продолжая действовать по привычке, не адаптируясь к новым реальностям, можно создать немало сложностей. Вспышки агрессии могут усложнять общение, а причиной тому опять же станет нежелание идти на компромиссы, проявлять уступчивость. Будьте осторожнее при выполнении сложной работы, а также во время поездок. Повышается риск происшествий, техногенных катастроф, природных неблагоприятных явлений, особенно в понедельник, вторник и среду. Почувствовав риск, лучше отложить сложное дело на следующую неделю. Понедельник располагает к рутинной работе, работе с отчётами, проведении ревизии. Можно совершать продуманные покупки, но воздерживаться от поспешных решений Во вторник и среду вероятны колебания и в настроении, и в принятии решений. Повышен риск конфликтов, которые могут перерасти в тяжбы. Воздержитесь от обсуждения спорных вопросов. С понедельника по среду благоприятной время для посещения косметолога и парикмахера. Четверг и пятница благоприятствуют работе с налогами, возврату долгов, но воздержитесь от новых кредитов. Полезны медитации. Суббота располагает к поездкам, отправке товара, покукам. А воскресенье постарайтесь не перегружать поездками, встречами. Это день Полнолуния. Постарайтесь провести его в размеренном ритме.

Овен - поездок, общения и встреч станет больше. Появится возможность восполнить пробелы в знаниях, найдя новую нишу для развития. Напряжённость может возникать в семейных отношениях. Всплывут копившиеся обиды. Домочадцы и близкие люди больше будут критиковать, особенно за отсутствия внимания к ним и невыполненные обещания. Постарайтесь с пониманием отнестись к эмоциональным выпадам и, по возможности, уделить достаточно внимания значимым для них моментам. Будьте осторожнее стратами денег.

Телец - финансовое положение удастся стабилизировать. Появится большое предсказуемости в доходах, в том числе и благодаря появлению новых источников доходов. Выгодны покупки, инвестиции, но не в совместные дела и проекты. Нервозность могут вызывать поездки и собеседники. Они могут быть постоянно чем-то недовольны, что может отражаться и на деловых переговорах, и на личных отношениях. Позаботьтесь лучше о здоровье, а споры, и поездки, отложите, если в них нет острой необходимости.

Близнецы – полученные известия могут манить в дальние страны. Сложится впечатление, что кардинальные перемены в жизни, смена работа и места проживания помогут избавиться от проблем. Ошибочное представление и завышенные обещания людей издалека могут разрушить текущий уклад жизни. Накопить достаточно сил вы сможете находясь в родном краю. Домочадцы и близкие друзья помогут разобраться в жизни. Пойдут на пользу лечебно-профилактические процедуры.

Рак – накопленные сбережения так и захочется потратить. Совсем некстати подвернутся друзья или коллеги. Они найдут применение деньгам, только вам от этого легче не станет. Избежав растрат, вы сумеете не только сберечь деньги, но и пополнить казну. В недалёком будущем вы сделаете хорошее приобретение. Всё больше времени вы будете проводить с близким человеком, который находится вдали, поскольку либо вы решитесь на поездку, либо он найдёт возможность переехать к вам.

Лев – деловые партнёры и друзья только будут делать вид, что соглашаются с вами и пытаются продвинуть вперёд совместное начинание. В действительности они ищут подходящий момент, дабы избавиться от вас. Планы держите в секрете, а за документами и прочими разрешениями лучше напрямую обращаться к людям, которые решают подобные вопросы. Подстраховав себя от предательства, вы избежите разочарований и в хорошем настроении направитесь на свидания или вечеринки.

Дева – увлёкшись разговорами с новыми знакомыми, вы можете отодвинуть на второй план привычные дела и круг общения. Новые кумиры покажутся идеальными, а их образ жизни безупречным. Попытавшись применить ценности их жизни к себе, вы можете столкнуться с трудностями, поскольку за внешним благополучием могут скрываться пустота и безнадёжность. Сохранив работу, отношения с любимым человеком и друзьями, вы не попадёте в капкан иллюзий и вскоре сможете направиться в приятные путешествия.

Весы - финансовые поступления задержатся, а расходы сохранятся на прежнем уровне, что может толкнуть на рискованные и даже авантюрные дела. Борьба за материальные блага может завершиться для вас поражением, поскольку вы раньше времени ринетесь в бой. Сохраните силы и средства. Вскоре сложатся подходящие условия для покупок и коммерческих сделок. Неплохое предложение в конце недели сделает влиятельный человек, благодаря чему доходы повысятся

Скорпион –. скрывать правду могут как домочадцы, так и деловые партнёры. Пока вы заняты своими делами или погрузились в размышления, они создадут проблему, последствия которой предстоит решать вам. Даже если вам наскучило заниматься привычными делами, и домашними заботами, интересуйтесь происходящим вокруг. Менять место жительство и направление в бизнесе пока преждевременно. Отсутствие чётких планов чревато бесцельными поисками счастья.

Стрелец – рассеянность на дороге и в работе может послужить причиной череды мелких неприятностей. Возможны ушибы, либо мелкие травмы. Начинать ремонт чего-либо не желательно. Перепутав последовательность, можно испортить всю работу и в дальнейшем придётся всё переделывать. Дельный совет даст руководство или влиятельные люди. Вам помогут разобраться в происходящем и направят усилия в созидательное русло. Приступать к масштабным переменам дома и на работе стоит на следующей неделе.

Козерог – затеи друзей или деловых партнёров будут соблазнительны. Сложно будет удержаться от рискованных сделок, а также развлечений. Встречи, которые могут заканчиваться вечеринками, настолько прочно могут войти в жизнь, что вырваться из праздного образа жизни будет непросто. Во время подобных посиделок вы умудритесь занять денег, что создаст дополнительные проблемы. Лишь в конце недели поездки и встречи будут интересны.

Водолей – всё больше может возникать недомолвок с домочадцами и виной тому будут тайны и секреты. Попытка что-либо предпринять важное втайне от остальных, подорвёт основы семейных и дружеских отношений. В дополнении ко всему попытка окажется неудачной. Вероятны финансовые потери из-за развлечений и покупок. Набрав смелости и обговорив с близкими людьми планы, вы сможете прийти к общему мнению, что наладит мир в доме и сделает возможным совершение важных покупок.

Рыбы – поспешные решения могут привести к многочисленным ошибкам и опозданиям, поскольку много времени уйдёт на устранение недочётов. Возникшая нервозность отразится на отношениях в доме и здоровье. Тщательно взвешивая каждое своё действие, вы избежите многих проблем, и не потеряете время в бессмысленных поездках и встречах. Вы сумеете уделить внимание домашним заботам, что снимет напряжённость в отношениях.