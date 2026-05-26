В КР более 10 тыс. сотрудников МВД обеспечат порядок во время Курман айта

В период празднования Курман айта охрану общественного порядка и безопасность граждан по всему Кыргызстану будут обеспечивать более 10 тысяч сотрудников милиции.

Как сообщили в МВД КР, в праздничные дни сотрудники органов внутренних дел перейдут на усиленный режим несения службы для предупреждения правонарушений и преступлений.

Особое внимание будет уделено безопасности в местах массового скопления людей, в том числе на территориях мечетей, площадях, рынках, местах отдыха, а также на автомобильных дорогах и въездах в населенные пункты.

В МВД призвали граждан соблюдать общественный порядок, проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о подозрительных предметах, лицах или происшествиях.


Теги:
МВД, безопасность, Кыргызстан
