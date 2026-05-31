От меда до строительной техники: зачем КР новые лаборатории и стандарты

Достаточно ли сегодня в Кыргызстане лабораторий для проведения исследований и испытаний отечественной продукции? Этот вопрос журналист VB.KG задал министру экономики и коммерции КР Бакыту Сыдыкову (в рамках проекта "Открытый кабинет").

Поводом для обсуждения стала многолетняя проблема: многие отечественные производители до сих пор вынуждены обращаться в зарубежные лаборатории, чтобы получить заключения для выхода на экспорт. Например, представители медовой отрасли ранее заявляли, что часть сложных анализов им приходится делать в Казахстане, так как внутри страны подобные исследования просто недоступны.

Глава Минэкономики признал, что потребность в развитии специализированной лабораторной инфраструктуры сохраняется, хотя ситуация постепенно меняется.

"Сегодня в Кыргызстане действуют как государственные, так и частные лаборатории. Некоторые из них выполняют заказы даже для предприятий из соседних стран. Например, в горнодобывающей отрасли проводятся сложные анализы кернов, руд и других материалов, включая исследования на содержание радиоактивных элементов", - рассказал Бакыт Сыдыков.

При этом он подчеркнул, что по ряду направлений дефицит специализированных центров все еще ощущается:

"Есть лаборатории, способные выполнять редкие исследования, которые требуются не так часто. Но существуют сферы, где базу необходимо развивать опережающими темпами. Это касается как промышленности в целом, так и экспортно ориентированных отраслей. Система стандартизации и метрологии должна постоянно совершенствоваться, если мы хотим развивать экспорт, индустрию и туризм".

Новый центр испытаний шума: готовность 85%

В ходе пресс-тура в Кыргызстандарт журналистам показали строящийся специализированный комплекс для измерения уровня шума техники и оборудования. Как сообщил заместитель директора Центра по стандартизации и метрологии, объект готов примерно на 85%.

"Сейчас необходимо дооснастить его специализированным оборудованием. Вы можете обратить внимание на высокие потолки и особые въездные ворота - комплекс спроектирован так, чтобы внутрь могла заезжать крупногабаритная техника", - пояснил он.

После запуска лаборатория сможет тестировать:

строительную и дорожную технику; грузовой транспорт; промышленное оборудование; бытовую технику (холодильники, стиральные машины, кондиционеры).

Специалисты подчеркивают: объект позволит определять уровень шумового воздействия в строгом соответствии с международными стандартами. "Это делается не для галочки, а ради безопасности и здоровья людей", - отметили в Кыргызстандарте.

Почему шум становится экономическим фактором

Вопрос шумового загрязнения обострился на фоне строительного бума и урбанизации в Кыргызстане. В стране активно возводятся жилые комплексы, дороги, объекты энергетики, параллельно растет и количество используемой населением бытовой техники.

По словам Бакыта Сыдыкова, современные стандарты качества давно вышли за рамки проверки исключительно прочности или базовой безопасности товара.

"Сегодня критически важен комфорт человека. Если мы говорим о гостиницах, жилых домах и туристической инфраструктуре, значение имеют даже такие параметры, как уровень шума работающих кондиционеров или холодильников. Требования международных рынков становятся все жестче, и нам необходимо им соответствовать", - отметил глава Минэкономкоммерции.

Стандарты качества как двигатель туризма

Развитие системы стандартизации напрямую влияет и на туристическую привлекательность страны. Современный путешественник ожидает от Кыргызстана не только красивую природу, но и высокий уровень безопасности.

"Владельцы отелей и туробъектов должны задумываться об экологичности технологий и уровне шума оборудования. Экологическая ответственность становится частью экономической политики. Кыргызстану важно заботиться о сохранении среды на всех этапах развития - без громких лозунгов, через осознанное отношение к стране", - резюмировал министр.

По оценкам экспертов, запуск современных лабораторий внутри страны позволит Кыргызстану сократить зависимость от зарубежных испытательных центров, ускорить вывод отечественных товаров на внешние рынки и повысить доверие международных партнеров к кыргызстанской продукции.