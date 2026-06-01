Названы составы сборных Кыргызстана по борьбе на турнир в Улан-Баторе

Национальные сборные Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе примут участие в международном рейтинговом турнире Open Ulaanbaatar, который пройдёт с 3 по 8 июня в столице Монголии. В соревнованиях выступят спортсмены из разных стран мира, а кыргызстанская команда будет представлена в нескольких весовых категориях в обеих дисциплинах.

В состав сборной по греко-римской борьбе вошли: Акыл Сулайманов (до 60 кг), Жоламан Шаршенбеков (до 63 кг), Амантур Исмаилов, Жантөрө Мырзалиев и Аманат Самат уулу (все - до 72 кг), Бекзат Орункул уулу (до 77 кг), Имур Темирбеков (до 82 кг), а также Азат Салидинов (до 87 кг). Тренерский штаб возглавляют Арсен Эралиев и Улук Карачолоков.

В вольной борьбе Кыргызстан представят: Өмүрбек Асан уулу (до 61 кг), Аден Сакыбаев и Рустам Кахаров (оба - до 70 кг), Бекзат Рахимов (до 79 кг) и Малик Шаваев (до 86 кг). Старший тренер команды - Эламан Догдурбек уулу.

Турнир в Улан-Баторе является рейтинговым стартом международного уровня и важным этапом подготовки спортсменов к предстоящим крупным соревнованиям сезона.


Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, Кыргызстан
