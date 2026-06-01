Приложение "Мой город" стало доступно без интернета для абонентов MEGA

Мобильное приложение "Мой город" теперь можно использовать без подключения к интернету для абонентов оператора MEGA. Об этом сообщили в компании.

В офлайн-режиме пользователям доступны основные городские сервисы. В частности, раздел "Обращения", через который можно направлять заявки и сообщения по вопросам муниципального характера, а также раздел "Транспорт", позволяющий отслеживать местоположение общественного транспорта.

Кроме того, в приложении доступен сервис "Эвакуатор", с помощью которого можно получить информацию о перемещенных автомобилях. Также пользователям предлагаются и другие городские сервисы.

В MEGA отмечают, что запуск офлайн-доступа направлен на повышение удобства использования цифровых услуг и обеспечение стабильного доступа к ключевым сервисам в любых условиях.