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Сколько воды "стоит" одно дерево? Язык цифр, о котором мы не задумываемся

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- Светлана Лаптева
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Каждый раз, когда в Бишкеке высаживают новые аллеи, мы радуемся будущей тени и чистому воздуху. Но мало кто задумывается о реальной "стоимости" зеленого наряда. До того как саженец превратится в крепкое самостоятельное дерево и перейдет на естественное водоснабжение, его нужно регулярно поить. В условиях городского озеленения или засушливого климата цена одного дерева - это тысячи литров дефицитной питьевой или поливной воды.

Если взять среднюю оценку специалистов, то на выращивание одного дерева в первые 5 лет уходит от 5 000 до 20 000 литров воды.

Чтобы эти огромные цифры стали понятны каждому, достаточно пересчитать их на наши ежедневные расходы.

В душевых процедурах: один стандартный прием душа в течение 5–7 минут расходует около 50–70 литров. Получается, что на полив всего одного саженца уходит от 70 до 400 наших походов в душ.

В бутылках: если мерить привычным пластиком объемом 1,5 литра, то жизнь одного дерева на старте "стоит" от 3 300 до 13 300 бутылок воды.

В годовой норме человека: в среднем один городской житель тратит на бытовые нужды (без учета тяжелой промышленности) от 40 до 100 кубометров воды в год (это 40 000 – 100 000 литров). Таким образом, за первые 5 лет молодое дерево "выпивает" от 5% до 50% годового запаса воды одного человека.

Зная эти объемы, можно легко просчитать и финансовую сторону вопроса. Достаточно умножить эти литры на действующий в городе тариф за кубический метр воды (1 куб. м = 1 000 литров). К стоимости самого саженца и работы коммунальных служб можно смело прибавлять стоимость сотен кубометров, которые утекут под корень за пять лет.

Конечно, речь идет именно об искусственных посадках, парках и городском озеленении. В диком лесу деревья обходятся без человека, питаясь дождями и грунтовыми водами. Но в черте города за каждый зеленый лист приходится платить самым ценным ресурсом - водой.


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URL: https://www.vb.kg/459014
Теги:
вода, Бишкек
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