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"Бишкек не резиновый". Из Канта в Бишкек на учебу приезжают 15 тысяч детей

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- Бактыгуль Акжолова
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"Бишкек не резиновый", - заявила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева в эфире "Биринчи радио", комментируя растущую нагрузку на школы столицы.

"Все хотят в Бишкек. У нас очень высокая внутренняя миграция. Только из Канта в столицу приезжают учиться около 15 тысяч детей. Кроме того, в прошлом году в Кыргызстан вернулось много детей из России и США", - сказала она.

По словам министра, увеличение числа учащихся требует активного строительства новых образовательных учреждений.

"Раньше школы в Бишкеке в основном строились за счет местного бюджета. В этом году за счет республиканского бюджета построено 20 школ. В следующем году планируется строительство еще 16 школ", - отметила Кендирбаева.

Она также рассказала о развитии образовательной инфраструктуры в жилмассивах столицы.

"В Бишкеке насчитывается 51 жилмассив, и там тоже строятся школы. Наша электронная система показывает, где именно обучаются дети. Эти данные помогают нам понимать, в каких населенных пунктах необходимо развивать школьную инфраструктуру", - пояснила министр.

Глава Минпросвещения также сообщила, что в стране остается значительное количество аварийных школ.

"Сегодня в Кыргызстане насчитывается 128 аварийных школ. В течение ближайших трех лет мы планируем решить эту проблему за счет строительства новых образовательных учреждений", - подчеркнула Кендирбаева.


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URL: https://www.vb.kg/459055
Теги:
дети, миграция, строительство, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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