Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 101.60 - 102.50

Турецкие кинематографисты встретились с журналистами в Бишкеке

278  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке по инициативе советника по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики состоялась встреча представителей средств массовой информации, посвящённая Всемирному дню завтрака. Мероприятие также стало площадкой для знакомства с гастрономическим наследием Турции и презентации предстоящей Недели турецкого кино.

Участникам встречи рассказали о традициях турецкого завтрака, который считается одной из самых богатых и разнообразных культур завтрака в мире. В его состав входят различные виды сыра, оливки, яйца, мёд, каймак, джемы, свежие овощи, симит, традиционный турецкий чай и многие другие продукты. В Турции завтрак является не только приёмом пищи, но и важной частью культуры, объединяющей семьи и друзей за одним столом.

Во встрече приняли участие представители турецкой киноиндустрии, прибывшие в Кыргызстан в рамках Недели турецкого кино. Среди почётных гостей были председатель общественного объединения "Yerli Düşünce" ("Местная мысль") и бывший депутат парламента Турции Метин Гюндогду, генеральный директор Главного управления кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Бирол Гювен, а также актёры, режиссёры, сценаристы и продюсеры.

Мероприятие прошло сразу после завершения Недели турецкой кухни. Представители СМИ получили возможность ознакомиться с известными блюдами Турции, её многовековыми кулинарными традициями и богатым региональным разнообразием национальной кухни.

Всемирный день завтрака ведёт свою историю с 2014 года, когда в турецком городе Ван был установлен рекорд Гиннесса по организации самого большого завтрака в мире. Тогда в мероприятии приняли участие 51 793 человека. Инициатива была направлена на популяризацию завтрака как важной составляющей здорового образа жизни и культурного наследия народов мира.

Напомним, Неделя турецкого кино пройдёт в Бишкеке с 3 по 6 июня в кинотеатре "Ала-Тоо". В рамках программы зрители смогут бесплатно посмотреть турецкие фильмы. Торжественная церемония открытия и гала-вечер состоятся 3 июня в 18:30 на площади перед кинотеатром "Ала-Тоо".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459087
Теги:
кино, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  