Турецкие кинематографисты встретились с журналистами в Бишкеке

В Бишкеке по инициативе советника по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики состоялась встреча представителей средств массовой информации, посвящённая Всемирному дню завтрака. Мероприятие также стало площадкой для знакомства с гастрономическим наследием Турции и презентации предстоящей Недели турецкого кино.

Участникам встречи рассказали о традициях турецкого завтрака, который считается одной из самых богатых и разнообразных культур завтрака в мире. В его состав входят различные виды сыра, оливки, яйца, мёд, каймак, джемы, свежие овощи, симит, традиционный турецкий чай и многие другие продукты. В Турции завтрак является не только приёмом пищи, но и важной частью культуры, объединяющей семьи и друзей за одним столом.

Во встрече приняли участие представители турецкой киноиндустрии, прибывшие в Кыргызстан в рамках Недели турецкого кино. Среди почётных гостей были председатель общественного объединения "Yerli Düşünce" ("Местная мысль") и бывший депутат парламента Турции Метин Гюндогду, генеральный директор Главного управления кинематографии Министерства культуры и туризма Турецкой Республики Бирол Гювен, а также актёры, режиссёры, сценаристы и продюсеры.

Мероприятие прошло сразу после завершения Недели турецкой кухни. Представители СМИ получили возможность ознакомиться с известными блюдами Турции, её многовековыми кулинарными традициями и богатым региональным разнообразием национальной кухни.

Всемирный день завтрака ведёт свою историю с 2014 года, когда в турецком городе Ван был установлен рекорд Гиннесса по организации самого большого завтрака в мире. Тогда в мероприятии приняли участие 51 793 человека. Инициатива была направлена на популяризацию завтрака как важной составляющей здорового образа жизни и культурного наследия народов мира.

Напомним, Неделя турецкого кино пройдёт в Бишкеке с 3 по 6 июня в кинотеатре "Ала-Тоо". В рамках программы зрители смогут бесплатно посмотреть турецкие фильмы. Торжественная церемония открытия и гала-вечер состоятся 3 июня в 18:30 на площади перед кинотеатром "Ала-Тоо".