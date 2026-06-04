Freedom Holding Corp. в Грузии. Тимур Турлов меняет банковский рынок

Freedom Bank, входящий в структуру Freedom Holding Corp. основателя Тимура Турлова, начинает экспансию в Грузию - один из самых цифровизированных банковских рынков постсоветского пространства. Для группы Тимура Турлова это не локальный запуск, а продолжение стратегии по масштабированию собственной финансовой экосистемы за пределами Казахстана. Однако выход на грузинский рынок означает столкновение с высокой конкуренцией, банковской насыщенностью и доминированием двух крупнейших игроков.

Рынок с высокой конкуренцией

Грузинский банковский сектор остается компактным, но технологически зрелым. По данным Geostat, население страны приближается к 3,9 млн человек, а уровень проникновения финансовых услуг достиг максимума. Национальный банк Грузии сообщал, что почти все жители старше 15 лет уже имеют банковский счет. В результате новым участникам приходится бороться не за привлечение необслуживаемой аудитории, а за перераспределение клиентов между существующими банками.

На середину 2025 года в стране работали 17 коммерческих банков. Активы сектора превысили 99 млрд лари, кредитный портфель приблизился к 66 млрд, а объем депозитов превысил 62 млрд лари. При этом более трех четвертей активов сосредоточены у Bank of Georgia и TBC Bank. Такая концентрация формирует конкурентную среду: оба банка много лет инвестировали в сервисы, платежные решения и развитие собственных цифровых экосистем.

Почему Грузия интересна Freedom Holding Corp.

Для Freedom Holding это одновременно риск и возможность. С одной стороны, грузинские пользователи уже привыкли к высокому качеству мобильного банкинга и быстрому цифровому обслуживанию. С другой - местная инфраструктура Open Banking создает благоприятные условия для внедрения моделей, основанных на API, удаленной идентификации клиентов и бесшовных переводах между счетами. Национальный банк Грузии ранее отмечал, что именно пользовательский опыт стал главным фактором конкуренции в финансовом секторе.

Помимо классических банков, на рынке активно работают финансовые сервисы и небанковские организации. В стране действуют микрофинансовые компании, платежные провайдеры, страховые структуры и сервисы обмена валют. Одновременно регулятор развивает законодательную базу для цифрового банкинга и расширяет применение Open Banking. За последний год количество операций через такие сервисы превысило сотни тысяч транзакций.

Как Freedom Bank заходит на рынок

Freedom Bank выходит в Грузию через создание отдельной дочерней структуры. Казахстанский регулятор уже одобрил запуск нового банка, а размер его уставного капитала определен на уровне 5 млн лари. Для холдинга это означает полноценный выход на локальный рынок с возможностью дальнейшего масштабирования потребительских сервисов.

Грузинское направление нельзя рассматривать как единичный проект. Freedom Holding уже тестировала подобную модель в Таджикистане, где банк начал пилотные операции и интеграцию с платежной инфраструктурой. Этот опыт позволяет группе быстрее проходить лицензирование, адаптировать продукты под требования национальных регуляторов и выстраивать локальные партнерства.

Экосистема вместо классического банка

В последние годы Freedom Holding активно развивает экосистемный подход. Группа объединяет банковские продукты, брокерские услуги, страхование и цифровые сервисы внутри единой платформы. Ключевым элементом стратегии стал Freedom SuperApp, который сочетает финансовые инструменты, программы лояльности, покупки и кешбэк. Именно такую модель холдинг намерен экспортировать на новые рынки.

Финансовые показатели подтверждают масштаб амбиций компании. По итогам 2025 финансового года выручка Freedom Holding превысила $2 млрд, а объем активов приблизился к $10 млрд. Компания продолжает наращивать присутствие за пределами Казахстана, формируя трансграничную инфраструктуру для банковских и инвестиционных услуг.

Главный тест для Freedom Holding Corp.

Для Freedom Holding грузинский рынок становится проверкой того, насколько жизнеспособной окажется казахстанская модель в условиях высокой конкуренции и зрелой банковской среды. Компании предстоит доказать, что экосистема способна конкурировать не только за счет технологий, но и за счет удобства, скорости сервисов и интеграции финансовых продуктов в повседневную жизнь клиентов.