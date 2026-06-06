Женская сборная Кыргызстана по волейболу начинает выступление на Кубке Азии, который проходит с 6 по 14 июня и объединяет 12 сильнейших национальных команд региона.

В первом туре группового этапа кыргызстанская команда сыграет против сборной Южной Кореи. Матч состоится сегодня, 6 июня, начало - в 19:00 по бишкекскому времени.

По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана оказалась в группе А вместе с командами Кореи, Филиппин, Узбекистана, Австралии и Китайского Тайбэя. Соперницы по стартовой встрече считаются одними из фаворитов турнира: сборная Южной Кореи занимает 40-е место в мировом рейтинге FIVB и имеет богатый международный опыт, включая выходы в полуфинал Олимпийских игр в 2012 и 2020 годах.

Кыргызстанская команда расположилась на 65-й строчке мирового рейтинга и проводит дебютное выступление на этом уровне соревнований. Турнир станет важной проверкой для коллектива под руководством главного тренера Евгения Николаева, а также возможностью получить ценный опыт против сильнейших сборных Азии.

Кубок Азии проходит в напряженном графике и включает матчи группового этапа, по итогам которых определятся участники плей-офф. Для Кыргызстана участие в турнире рассматривается как важный шаг в развитии женского волейбола и повышении международной конкурентоспособности команды.