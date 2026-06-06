Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.37 - 102.37

Женская сборная Кыргызстана по волейболу начинает выступление на Кубке Азии

309  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Женская сборная Кыргызстана по волейболу начинает выступление на Кубке Азии, который проходит с 6 по 14 июня и объединяет 12 сильнейших национальных команд региона.

В первом туре группового этапа кыргызстанская команда сыграет против сборной Южной Кореи. Матч состоится сегодня, 6 июня, начало - в 19:00 по бишкекскому времени.

По итогам жеребьевки сборная Кыргызстана оказалась в группе А вместе с командами Кореи, Филиппин, Узбекистана, Австралии и Китайского Тайбэя. Соперницы по стартовой встрече считаются одними из фаворитов турнира: сборная Южной Кореи занимает 40-е место в мировом рейтинге FIVB и имеет богатый международный опыт, включая выходы в полуфинал Олимпийских игр в 2012 и 2020 годах.

Кыргызстанская команда расположилась на 65-й строчке мирового рейтинга и проводит дебютное выступление на этом уровне соревнований. Турнир станет важной проверкой для коллектива под руководством главного тренера Евгения Николаева, а также возможностью получить ценный опыт против сильнейших сборных Азии.

Кубок Азии проходит в напряженном графике и включает матчи группового этапа, по итогам которых определятся участники плей-офф. Для Кыргызстана участие в турнире рассматривается как важный шаг в развитии женского волейбола и повышении международной конкурентоспособности команды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459164
Теги:
волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  