Президент США назвал тупой журналистку телеканала NBC в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп в ходе словесной перепалки с журналисткой NBC News Кристен Уэлкер назвал ее тупой, после чего досрочно покинул интервью. Видеозапись опубликована на YouTube.

Глава Белого дома и ведущая телепрограммы начали активно обсуждать тему американских выборов. Трамп заявил, что демократы "фальсифицируют избирательные процессы" и пытаются это сделать в Калифорнии. Он также назвал представителей Демократической партии и поддерживающих их СМИ жуликами, в частности, упомянув телеканал NBC и саму Уэлкер.

Журналистка возразила Трампу, после чего политик заявил, что она подыгрывает демократам, освещая многие события в США с ложной стороны. Он добавил, что ведущая "либо жулик, либо тупая".