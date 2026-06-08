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Президент США назвал тупой журналистку телеканала NBC в прямом эфире

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Президент США Дональд Трамп в ходе словесной перепалки с журналисткой NBC News Кристен Уэлкер назвал ее тупой, после чего досрочно покинул интервью. Видеозапись опубликована на YouTube.

Глава Белого дома и ведущая телепрограммы начали активно обсуждать тему американских выборов. Трамп заявил, что демократы "фальсифицируют избирательные процессы" и пытаются это сделать в Калифорнии. Он также назвал представителей Демократической партии и поддерживающих их СМИ жуликами, в частности, упомянув телеканал NBC и саму Уэлкер.

Журналистка возразила Трампу, после чего политик заявил, что она подыгрывает демократам, освещая многие события в США с ложной стороны. Он добавил, что ведущая "либо жулик, либо тупая".


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URL: https://www.vb.kg/459179
Теги:
СМИ, США, Дональд Трамп
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