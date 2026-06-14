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Взял 50 000 сомов за аренду и исчез: на Lalafo накрыли серийного махинатора

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- Бакыт Стамов
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Попытка найти жилье через интернет-платформу "Lalafo" обернулась для жителя столицы крупным финансовым ущербом и заявлением в милицию. Сотрудники УВД Октябрьского района г. Бишкек задержали подозреваемого в серийном мошенничестве с арендой недвижимости, сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

История началась 15 мая 2026 года, когда бишкекчанин М.Э. нашел на популярной площадке объявлений заманчивое предложение о сдаче квартиры. "Арендодатель" искусно вошел в доверие и под предлогом бронирования жилья выманил у доверчивого клиента 50 000 сомов. Как только солидная сумма оказалась у него на руках, автор объявления мгновенно испарился и заблокировал все контакты.

Потерпевший обратился с письменным заявлением в правоохранительные органы. Следственная служба УВД Октябрьского района незамедлительно возбудила уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Оперативникам Октябрьского РУВД удалось вычислить и задержать виртуального махинатора. Им оказался 44-летний гражданин К.К., 1982 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР задержанный уже водворен в изолятор временного содержания (ИВС) ГУВД г. Бишкек.

Как выяснилось в ходе следствия, этот случай был далеко не единственным в "карьере" подозреваемого. Милиция установила его причастность к целому ряду аналогичных преступлений на рынке интернет-аренды.

УВД Октябрьского района обращается к гражданам: если вы также пострадали от незаконных действий этого человека или владеете информацией о его махинациях, убедительная просьба сообщить об этом в дежурную часть района или по короткому номеру "102". Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/459337
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