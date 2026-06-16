Как писать без риска для редакции: журналистам дали правовые рекомендации

В Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики прошел практический обучающий семинар на тему "Защита чести и достоинства, деловой репутации и взыскание компенсации морального вреда". Его участниками стали журналисты и пресс-секретари судебной системы.

Спикерами мероприятия выступили судья Верховного суда КР Дилара Арстанбаева и преподаватель Высшей школы правосудия Чинара Курбанова.

В ходе семинара участники обсудили вопросы, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации, а также судебную практику по искам о компенсации морального вреда. Особое внимание было уделено работе журналистов и правовым аспектам подготовки публикаций.

По словам Чинары Курбановой, главной целью семинара было помочь представителям СМИ избежать ошибок в профессиональной деятельности и снизить риски судебных разбирательств.

"Мы хотели объяснить журналистам правовые нормы, чтобы они не допускали нарушений и не становились ответчиками по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказала Чинара Курбанова.

Также она рассказала, что подобный формат взаимодействия с представителями СМИ был для нее первым опытом.

"Сегодня это был мой первый опыт работы с журналистами. Хочу поблагодарить всех участников за активность и заинтересованность. Было много вопросов и живое обсуждение, поэтому считаю, что семинар прошел очень продуктивно", - подчеркнула преподаватель.

Участники получили возможность обсудить практические ситуации из журналистской деятельности, задать вопросы спикерам и получить разъяснения по наиболее актуальным правовым аспектам работы СМИ.