Казахстан и IT-гиганты NVIDIA и Firebird запускают ИИ-проект на $10 млрд

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном и сооснователями Firebird: генеральным директором Размиком Овакимяном и Александром Есаяном. Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин, Посол США в Казахстане Джули Стаффт.

Американская компания Firebird специализируется на создании инфраструктуры для ИИ, развитии дата-центров и высокопроизводительных вычислительных систем. Компания реализует проекты в различных регионах мира и сотрудничает с ведущими технологическими партнерами, включая NVIDIA – мирового лидера в области ИИ, высокопроизводительных вычислений и цифровой инфраструктуры. Решения компании используются в большинстве ведущих мировых суперкомпьютеров и центров обработки данных, а также лежат в основе значительной части современных генеративных моделей ИИ.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития национальной AI-инфраструктуры, включая создание высокопроизводительных вычислительных мощностей, размещение современных центров обработки данных и привлечение международных технологических партнеров.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие ИИ и цифровой инфраструктуры является одним из основных приоритетов Казахстана.

"Главой государства 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, на этой неделе принята Общенациональная стратегия цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan". Одним из ключевых цифровых проектов, реализуемых в настоящее время, является "Долина центров обработки данных" в городе Экибастуз. Наша цель – создать площадку для размещения глобальной цифровой инфраструктуры. Мы высоко ценим достигнутые договоренности с партнерами из Firebird и NVIDIA", - отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на ключевых преимуществах проекта "Долина ЦОДов". Среди них – масштабный земельный резерв, преференции и конкурентная стоимость электроэнергии. Важным фактором для инвесторов является высокая масштабируемость проекта: при уже доступных сегодня 300 МВт мощности планируется ее поэтапное увеличение до 1 ГВт.

Сооснователь и генеральный директор Firebird Размик Овакимян подчеркнул высокий потенциал Казахстана для развития цифровой инфраструктуры.

"Хочу отметить дальновидность Президента в отношении 2026 года как "Года ИИ". Когда мы впервые посетили Казахстан, нам стало очень быстро понятно, что амбиции страны, ноу-хау и талант здесь – мирового класса. Страны, которые сегодня инвестируют в передовые вычислительные мощности искусственного интеллекта, развитие талантов и инновационные экосистемы, будут формировать экономические возможности завтрашнего дня. Firebird сочетает в себе опыт внедрения передовых технологий США, тесные партнерские связи в глобальной экосистеме ИИ и способность безопасно и с исключительной скоростью реализовывать крупномасштабные проекты по созданию инфраструктуры. Запуск в 2027 году сделает Казахстан одной из десяти ведущих стран в мире. У нас невероятная команда, невероятные возможности, и мы рады сотрудничать с правительством Казахстана, Nvidia и нашими партнерами в США, чтобы помочь Казахстану воплотить свое видение в реальность", - отметил Размик Овакимян.

Вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян представил ключевые технологические инструменты и подходы для реализации проекта "Долина ЦОДов" и перспективы интеграции Казахстана в глобальную экосистему ИИ.

"Для развития искусственного интеллекта нужно то, что мы называем "пятислойный торт". Самый важный слой – слой выше него, слой приложений. Здесь мы берем все технологии нижних слоев и превращаем их в приложения для разных отраслей и областей, чтобы они приносили реальную пользу и ценность. Но все начинается с энергии. Если у вас нет энергии, вы не сможете развивать остальное. Это фундамент. Казахстан обладает энергией. Поскольку у вас ее в изобилии и вы можете производить еще больше, вы – отличное место для старта. На самом деле Казахстан может участвовать на каждом уровне этого пятислойного торта. Судя по тому, что я видел, читал и вижу сейчас, находясь здесь, дух и воля Казахстана направлены на движение вперед и на использование тех благ, которыми обладает страна – как природных ресурсов, так и человеческих – чтобы войти в новую эпоху ИИ", - сказал Рев Лебаредян.

Участники встречи отметили, что интерес к подобным проектам во всем мире стремительно растет. По оценкам международных аналитиков, объем глобального рынка искусственного интеллекта в ближайшие годы превысит сотни миллиардов долларов, спрос на вычислительные мощности для обучения и эксплуатации AI-моделей ежегодно увеличивается двузначными темпами. На этом фоне государства все активнее конкурируют не только за разработчиков и технологии, но и за инфраструктуру, которая становится основой цифровой экономики нового поколения.

"Искусственный интеллект становится новой базовой инфраструктурой мировой экономики. Для развития собственных AI-решений недостаточно отдельных цифровых продуктов: необходима целостная экосистема, включающая энергетику, современные дата-центры, вычислительные мощности, данные и доступ к передовым технологиям. Казахстан последовательно формирует такую основу. Проект "Долина ЦОДов" должен стать платформой для привлечения глобальных технологических компаний, развития локальных компетенций и создания экспортно-ориентированных цифровых сервисов", - сказал заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы создаем в Экибастузе дата-центр глобального уровня. По сути, Казахстан превращает экибастузский уголь в экспортную цифровую выручку. Энергия, генерируемая из угля, трансформируется в высокотехнологичный экспортоориентированный сервис, который будет продаваться по всему миру крупнейшим иностранным компаниям. Это совместный бизнес, где наши партнеры из Firebird уже имеют гарантированные контракты на обслуживание с мировыми игроками, что обеспечит приток валютной выручки в страну", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Для Казахстана развитие современных дата-центров и вычислительных платформ открывает возможности для привлечения инвестиций, локализации цифровых сервисов, подготовки инженерных кадров и создания новых экспортно-ориентированных направлений в сфере технологий. Наличие собственной высокопроизводительной инфраструктуры также создает условия для проведения научных исследований, поддержки стартапов, расширения облачных сервисов и AI-решений внутри страны.

По итогам встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в области ИИ и цифровой инфраструктуры на общий объем инвестиций в $ 10 млрд:

- соглашение о стратегическом сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и компанией Firebird, закрепляющее рамочные договоренности по развитию экосистемы ИИ, а также созданию Firebird Labs Kazakhstan на базе Alem.ai;

- соглашение об основных условиях сотрудничества между АО "Казахтелеком" и Firebird Binding Term Sheet, определяющее технические и организационные параметры совместной работы в "Долине ЦОДов".

Достигнутые договоренности создают основу для дальнейшей реализации проекта "Долина ЦОДов", предусматривающего создание современной технологической базы для внедрения ИИ, облачных технологий и цифровых сервисов нового поколения. Подписанные соглашения отражают растущий интерес глобальных технологических компаний к Казахстану как к перспективной площадке для развития AI-инфраструктуры и укрепляют позиции страны в качестве одного из формирующихся цифровых хабов Центральной Евразии.