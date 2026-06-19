Эко-лето на Иссык-Куле: как eSIM от О! бережет природу и экономит деньги

Летний сезон на Иссык-Куле официально стартовал. Мобильный оператор О! предлагает простое решение для цифрового комфорта – виртуальные eSIM*. Они позволяют мгновенно настроить связь без визитов в офисы и помогают сохранить экологию региона, а в сравнении с международными туристическими eSIM гигабайты от О! обойдутся вам в 6-10 раз дешевле.

От идеи до активации за 5 минут

У eSIM нет физического носителя, поэтому подключить её можно онлайн прямо в дороге. Для этого достаточно скачать приложение "Мой О!", нажать "Стать абонентом О!", пройти регистрацию по паспорту, выбрать номер, тариф и оплатить. eSIM активируется через QR или автоматически по инструкции – и вы сразу в сети!

Чистое озеро – чистые технологии

Выбирая eSIM, вы поддерживаете экологичный подход к защите природы Иссык-Куля:

Ноль пластика: виртуальной карте не нужны пластиковые основы (холдеры), которые выбрасываются сразу после активации. Меньше мусора на пляжах: блистеры, конверты и скрепки для слотов больше не рискуют затеряться в иссык-кульском песке. Сокращение углеродного следа: цифровая доставка исключает производство, упаковку и транспортировку пластика на побережье.

"Мы видим, как с каждым годом растет экологическая культура наших абонентов. Люди бережнее относятся к природе Иссык-Куля, и технологии должны помогать им в этом. eSIM от Мобильного оператора О! – это простой шаг к экологичному образу жизни. Выбирая цифровой формат связи вместо пластика, каждый из нас вносит свой небольшой, но важный вклад в сохранение чистоты озера", – отмечают в компании.

Лайфхак для гостей из Казахстана: оплачивайте через Kaspi.kz без комиссии и так же удобно, как дома

Благодаря партнерству O!Bank и Kaspi.kz туристы из Казахстана могут быстро и удобно оплачивать любые покупки и услуги на побережье Иссык-Куля по QR-коду через приложение Kaspi.kz. Деньги списываются в тенге с автоматической конвертацией в сомы по выгодному курсу.

А чтобы финтех-сервисы работали бесперебойно, необходим надежный интернет. Именно поэтому связка "eSIM от О! + Kaspi QR" становится главным лайфхаком этого лета для казахстанских путешественников.

Включайте лето на максимальную скорость вместе с Мобильным оператором О! и тарифом "Безлимит на всё 500", который можно подключить всего за 330 сомов (что около $4 - меньше чашки кофе на набережной) в месяц. Подробнее на сайте o.kg.

*Регистрация и активация возможны только на территории Кыргызской Республики.

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