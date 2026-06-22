"Бизнес заявил ГНС о необоснованных штрафах из-за ККМ и проблемах с ЭСФ"

Бизнес-сообщество Кыргызстана подняло перед Государственной налоговой службой ряд наиболее острых вопросов, связанных с доначислением налогов, штрафными санкциями и администрированием предпринимательской деятельности. Обсуждение состоялось в центральном аппарате ГНС в формате открытого диалога с участием представителей бизнеса.

По итогам встречи заместитель председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрей Грахов рассказал VB.KG о проблемах, которые предприниматели считают наиболее актуальными на сегодняшний день.

Одним из самых резонансных моментов стала ситуация с торговцами, которые ранее работали по льготной ставке 0,25%, были обязаны установить контрольно-кассовые машины, после чего их перевели на ставку 4%. По словам представителей бизнеса, спустя несколько лет часть предпринимателей получила штрафы за действия, которые ранее выполнялись по прямому требованию налоговых органов.

Как отметил Андрей Грахов, в отдельных случаях длительное рассмотрение обращений привело к начислению пеней и аресту счетов. По его словам, бизнес рассчитывал на оперативный разбор апелляций, однако эти обращения долгое время оставались без решения.

Еще одной важной темой стали электронные счета-фактуры. Предприниматели сообщили о случаях, когда поставщики отражают в документах товары либо объемы продукции, которые фактически не были поставлены. В результате возникают расхождения в товарных остатках и, как следствие, последующие налоговые доначисления.

По словам участников встречи, особую проблему создает невозможность своевременно отклонить электронные счета-фактуры на несуществующий товар. Несмотря на наличие такой функции в системе, она работает не всегда корректно. В налоговой службе подтвердили, что знают о данном сбое, и сейчас рассматривают варианты решения проблемы.

Отдельно обсуждалась практика автоматического перевода предпринимателей со ставки налогообложения 0,5% на 4% при открытии второго вида деятельности. Представители бизнеса считают, что подобный подход резко увеличивает фискальную нагрузку и может способствовать уходу части субъектов в теневой сектор.

В числе поднятых тем также оказались договоры аренды на рынках. По словам предпринимателей, после того как администрации рынков получили статус налоговых агентов, в соглашениях большая часть ответственности за возможные нарушения и штрафы стала возлагаться на арендаторов.

Кроме того, представители бизнеса выразили обеспокоенность случаями, когда администрации рынков ограничивают доступ к контейнерам, опечатывая их или закрывая собственными замками до урегулирования налоговых вопросов. Предприниматели считают, что такие действия напрямую затрагивают право собственности и требуют отдельного обсуждения с руководством торговых площадок.

На встрече также поднимался вопрос ответственности арендаторов, которые прекращают деятельность и покидают торговые площади, оставляя налоговые задолженности. По мнению бизнеса, ответственность должна возлагаться непосредственно на тех граждан, которые осуществляли деятельность и допустили нарушения, а не на владельцев контейнеров и арендодателей.

Еще одной темой стала процедура закрытия индивидуального предпринимательства. Представители ГНС сообщили, что работают над упрощением механизмов, однако полностью исключить проверочные процедуры невозможно, особенно в случаях превышения установленных порогов по коммерческому обороту.

Предприниматели также предложили внедрить возможность авансовой оплаты социальных взносов на несколько месяцев вперед. Такая мера, по их мнению, была бы удобна для граждан, временно выезжающих за пределы страны. В налоговой службе сообщили, что рассматривают возможность реализации данного функционала.

Отдельное внимание было уделено изменениям в порядке перечисления страховых платежей. В начале года часть предпринимателей продолжала оплачивать взносы по прежним реквизитам, тогда как средства необходимо было направлять на новые счета Социального фонда. По информации участников встречи, работа по переводу ранее поступивших платежей на правильные счета сейчас находится на завершающей стадии.

Также представители бизнеса подняли вопрос взимания налога на прибыль при продаже коммерческой недвижимости даже в тех случаях, когда сделка фактически приносит собственнику убыток.

По словам Андрея Грахова, встреча прошла в конструктивном формате. Представители ГНС выслушали озвученные проблемы и выразили готовность продолжить диалог с бизнес-сообществом по вопросам налогового администрирования и совершенствования действующих механизмов работы.