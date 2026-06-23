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На полях Ошской области прижился новый сорт жаростойких помидоров

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В Кара-Сууйском районе Ошской области местные фермеры успешно осваивают выращивание высокорентабельных овощных культур. На полях региона, благодаря применению современных агротехнологий, созрел первый урожай сладкого перца сорта "Лото", семена которого были завезены из Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Посадка этого перспективного сорта началась в феврале текущего года. Как отмечают специалисты, "Лото" уже доказал свою эффективность в климатических условиях юга республики: сорт демонстрирует отличную урожайность, а сами плоды отличаются высокими товарными свойствами и уже пользуются повышенным спросом на рынке.

Параллельно кара-сууйские аграрии делают ставку на ещё одну прибыльную культуру - помидоры сорта "Лоджейн" (известный голландский гибрид, устойчивый к сильной южной жаре). Сейчас кусты находятся в фазе активного вегетационного развития, а массовое созревание плодов ожидается в ближайшие дни. Сразу после старта сбора урожая свежие помидоры поступят на прилавки местных и региональных рынков.

Успешный опыт Кара-Сууйского района наглядно показывает, как диверсификация культур и импорт передовой мировой селекции помогают укреплять аграрный потенциал Ошской области, эффективно обеспечивая внутренний рынок качественными и доступными отечественными овощами.


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URL: https://www.vb.kg/459554
Теги:
Ошская область, сельское хозяйство
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