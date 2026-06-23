Профессор Усупбаев: На форум приедут 15 профессоров с мировыми именами

В Кыргызстане 25-27 июня пройдет V международный Иссык-Кульский форум урологов. Свое участие в нем подтвердили известные ученые, ведущие практики из стран СНГ, Азии, Европы, Америки.

Накануне форума член-корреспондент НАН КР, доктор медицинский наук, профессор, заведующий кафедрой урологии КГМА, президент Ассоциации урологов и андрологов Акылбек Усупбаев рассказал в интервью VB.KG о том, почему научный форум называется Иссык-Кульским, что нового он может привнести в службу урологии страны. В Кыргызстане почти 15 процентов населения страдают заболеваниями мочеполовой системы. Иными словами, это одна из самых распространенных патологий в стране.

- Мы последовали инициативе нашего великого писателя Чингиза Айтматова, который в 1986 году провел на Иссык-Куле форум, создав тем самым интеллектуальную площадку, объединившую писателей, учёных, философов, политиков и общественных деятелей для обсуждения ключевых вопросов современности и будущего человечества. По аналогии мы создали свою уникальную медицинскую площадку, на которой ведущие эксперты разных стран тоже обсуждают будущее человечества только в области здоровья, обмениваясь опытом и технологиями в его сохранении.

Свой форум мы назвали Иссык-Кульским еще и потому, что к нам приедут сотни коллег из разных стран, которые почувствуют Иссык-Кульский дух гостеприимства, познакомятся с нашей культурой, попробуют наши блюда, и уже никогда не забудут наш Иссык-Куль. А значит, больше в мире людей узнают о нашей стране, у нее больше станет друзей.

Акылбек Чолпонкулович, известно, что новая философия мирового здравоохранения - от лечения болезней к управлению рисками, то есть к профилактической медицине. Будет подниматься этот вопрос на форуме? Профилактика заболеваний для нашей страны, в том числе в области урологии, - наиглавнейшая проблема, и опыт других стран очень пригодился бы.

- Да, главный фокус в мировом здравоохранении сегодня сделан на раннюю профилактику и выявление так называемых предрисков на этапе, когда болезни никак себя не проявляют, то есть с "медицины болезней" на "медицину здоровья". Действительно вопросы профилактической медицины выходят далеко за рамки национальных повесток и становятся предметом глобального сотрудничества. И, думаю, мы услышим о новых подходах и практиках в профилактике заболеваний.

Вообще такие форумы приносят много позитива и возможностей для врачей, а в конечном итоге – для наших пациентов. Главная ценность таких научных встреч в том, что они дают обширные знания. К сожалению, мало кто из моих коллег имеет возможность позволить себе стажировку или поездку на научный форум за границу. А повышать знания врачу надо постоянно, чтобы не отстать в профессиональном плане. Это сразу сказывается в работе. Вот поэтому возглавляемая мною профессиональная Ассоциация урологов и андрологов, которая и является главным организатором Иссык-Кульского форума, стремится обучать врачей, знакомить их с опытом зарубежных коллег. Как мы заметили такие встречи, приносят результаты. Наши молодые коллеги с огромным желанием осваивают высокотехнологичные методы диагностики и лечения, стремятся узнать как можно больше.

В рамках нынешнего форума, что принципиально отличает его от предыдущих, будут проходить параллельно две школы урологов – Европейская и Евразийская. Участники обеих обсудят новейшие достижения реконструктивной урологии, онкоурологии, урогинекологии, андрологии, нейроурологии, трансплантологии.

Евразийская ассоциация урологов, куда входим и мы, была создана два года назад. Она объединила представителей отрасли более чем из 90 стран. Концепцию такого объединения предложил ректор Сеченовского университета, председатель Российского общества урологов Петр Глыбочко. Все, конечно, ее поддержали. Евразия считается мостом между Европой и Азией и подобное объединение позволяет делиться уникальным опытом, идеями, знаниями и последними достижениями в области урологии врачам из нашей страны, России, Турции, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Японии, Германии, Франции и других стран. На территории Евразии, кстати, проживает около пяти миллиардов человек. И немало из них нуждаются в нашей помощи.

Членство же нашей ассоциации в этом большом профессиональном объединении расширит доступ нашим врачам к современным медицинским технологиям в виде совместных образовательных школ, программ, тренингов и стажировок. А также позволит проводить совместные конгрессы, научные и образовательные, дискуссионные мероприятия. Кстати, доктор медицинских наук, профессор, проректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгений Безруков – член оргкомитета нашего форума.

Вообще из России ждем команду почти из пятидесяти специалистов, из них пятнадцать профессоров с мировыми именами, например, Федор Севрюков, который впервые в Европе и России выполнил и внедрил технологию эндоскопического лечения аденомы предстательной железы больших и гигантских размеров – "плазменную трансуретральную энуклеацию простаты". Впервые в мире он удалил эндоскопическим путем аденому простаты объемом более 500 см3. На форум приедет также доктор медицинских наук Алексей Кочкин, который входит в ТОП-10 российских врачей в области оперативного лапароскопического лечения пациентов, имеющих аномалии развития почек.

Перед началом форума наши зарубежные коллеги проведут на базе нашего центра урологии в Бишкеке операции наиболее тяжелым больным. Это будет своего рода живая хирургия для наших врачей. Видео из операционной затем будут транслироваться по Zoom, чтобы эти операции посмотрели не только участники форума, но и те, кто не смог принять в нем участие.

На форуме будет что сказать кыргызским урологам?

- Конечно. У нас есть свои усовершенствованные технологии операций. Они успешно применяются и помогают. Кроме того, каждое отделение выпустило специально к форуму книги о своих достижениях за последние несколько лет. Они, безусловно, вызовут профессиональный интерес.