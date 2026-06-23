В состав Кыргызстана в рамках демаркации границы вошли два села Узбекистана

В рамках процесса демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном два населенных пункта, ранее относившиеся к территории РУз, официально перешли в состав Кыргызской Республики. Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, где компактно проживают этнические кыргызы. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил пресс-секретарь Президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, после завершения необходимых регистрационных мероприятий около 2500 жителей указанных сел получат гражданство Кыргызстана. Взамен кыргызская сторона передала Узбекистану равноценные по площади приграничные земли. Кроме того, Алагозов рассказал об обмене участками для строительства новой дороги в Баткенской области и о предложении по обмену землями с Казахстаном в районе Токмока.

"На сегодняшний день в рамках демаркации государственной границы с Республикой Узбекистан два населенных пункта вместе с их жителями (примерно 2500 человек), ранее относившиеся к территории Узбекистана, перешли в состав Кыргызской Республики.

Речь идет о селах Чонгара и Таш-Тобо, которые ранее входили в состав Ферганской области Республики Узбекистан. В данных населенных пунктах проживают этнические кыргызы.

Теперь в этих селах будут проводиться регистрационные мероприятия, после завершения которых их жителям будет предоставлено гражданство Кыргызской Республики.

В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.

Кроме того, в целях строительства автомобильной дороги от села Сай до села Таян был осуществлен обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров.

Благодаря этому, даст Бог, жители Баткенской области в дальнейшем смогут добираться из Айдаркена в Баткен по маршруту через села Сай и Таян, преодолевая около 55 километров вместо нынешних 225 километров объездного пути.

Также братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок.

Реализация данного проекта позволит создать платную автомагистраль протяженностью около 150 километров - от улицы Алматинской до города Кемин.

Подобные вопросы не должны становиться предметом политических спекуляций", - написал Алагозов.