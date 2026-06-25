Ученые десяти стран обсудили развитие Евразии на форуме в Самарканде

В Самарканде прошла международная научно-практическая конференция "Политические, социально-экономические и этнокультурные процессы в Евразии: история и современность", объединившая более 100 ученых, исследователей и экспертов из десяти стран.

Форум был организован Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета совместно с Самаркандским государственным университетом имени Ш. Рашидова. Конференция стала очередным шагом по расширению международного сотрудничества и привлечению новых партнеров к исследованию исторических и современных процессов на евразийском пространстве.

В работе конференции приняли участие ученые и эксперты из России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Индии, Беларуси, Таджикистана, Польши и Чехии. Поддержку мероприятию оказали профильные министерства и ведущие университеты нескольких стран.

Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с археологией и этнографией Евразии, политическими процессами в странах региона, этнокультурными контактами, интеграционными тенденциями современности, а также проблемами источниковедения и историографии.

Особое внимание было уделено развитию международного научного сотрудничества. Одним из организаторов мероприятия выступил Международный институт центральноазиатских исследований, соглашение о сотрудничестве с которым Алтайский государственный университет подписал весной этого года.

В рамках конференции состоялись пленарные заседания, работа пяти тематических секций и круглый стол "Отражение славяно-тюркского взаимодействия в медийном пространстве стран Центральной Азии". Медиаэксперты из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана обсудили влияние культурного взаимодействия на формирование современной информационной среды и общественного сознания.

С приветственными обращениями к участникам выступили представители Самаркандского государственного университета, НОЦ "Большой Алтай" и Международного института центральноазиатских исследований. Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров в видеообращении отметил важность многолетнего сотрудничества между вузами и перспективы его дальнейшего развития.

По итогам форума участники договорились о публикации материалов конференции в научном журнале "Вестник МИЦАИ". Организаторы отметили, что конференция способствует укреплению международного научного диалога, развитию совместных исследований и появлению новых проектов, посвященных изучению исторического и культурного наследия Евразии.