Бразилия и Марокко шагают в плей-офф, Гаити и Шотландия на грани вылета

Сборная Бразилии уверенно завершила групповой этап чемпионата мира, обыграв команду Шотландии со счетом 3:0 и заняв первое место в группе C.

Героем встречи стал Винисиус Жуниор, записавший на свой счет два забитых мяча. Еще один гол в составе бразильцев забил Матеус Кунья. Команда Карло Анчелотти завершила групповой этап без поражений и в 12-й раз подряд финишировала на вершине своей группы на чемпионатах мира.

Шотландцы достойно сопротивлялись и владели мячом значительную часть первого тайма, однако ошибка в обороне позволила бразильцам открыть счет. После этого южноамериканцы уверенно контролировали ход матча и не позволили сопернику создать серьезных угроз у собственных ворот.

Еще одним важным событием для Бразилии стало возвращение Неймара. Нападающий вышел на замену на 76-й минуте, впервые сыграв за национальную команду с октября 2023 года после длительного восстановления после тяжелой травмы.

В параллельном матче сборная Марокко одержала волевую победу над Гаити со счетом 4:2 и также вышла в плей-офф турнира.

Марокканцы дважды уступали по ходу встречи, но сумели переломить ситуацию благодаря голам Ашрафа Хакими, Исмаэля Саибари, Суфьяна Рахими и Яссина Кешты.

По итогам группового этапа Бразилия и Марокко напрямую вышли в стадию плей-офф чемпионата мира. Сборная Шотландии, набравшая три очка, теперь ожидает результатов в других группах, чтобы узнать, сможет ли она продолжить борьбу за титул.