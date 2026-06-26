Мэры 40 городов мира объединились для борьбы с засильем ИИ-дата-центров

Глобальная коалиция мэров из 40 городов на четырех континентах подписала знаковый пакт, призванный ограничить бесконтрольный рост центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта. Документ был представлен в рамках Недели климатических действий в Лондоне по инициативе климатического альянса C40 Cities, сообщает Euronews.

Городские власти по всему миру всё чаще вступают в жесткий конфликт с ИИ-индустрией. По словам градоначальников, дата-центры перегружают энергосети, истощают запасы воды и вытесняют жилищное строительство, конкурируя за землю. Например, в австралийском Мельбурне работа ИИ-центров вскоре может забрать до 20 миллиардов литров воды в год - это около 4% всех питьевых ресурсов города. А в американском Финиксе одобрение новых заявок от технологических компаний грозит удвоить общее потребление электроэнергии в городе.

Новый пакт вводит для IT-гигантов жесткие единые стандарты. Отныне строить ЦОД разрешат только на заброшенных территориях, они обязаны работать на возобновляемой энергии, улавливать избыточное тепло, сокращать потребление воды и самостоятельно оплачивать модернизацию городской инфраструктуры. Кроме того, компании обязаны нанимать местных жителей.

Среди подписавших соглашение - крупные города США (Сиэтл, Чикаго, Майами, Пало-Альто), а также мегаполисы Европы, Канады, Индии и Африки. Примечательно, что к пакту пока не присоединился ни один город Юго-Восточной Азии, где сейчас наблюдается бум строительства ЦОД от Microsoft, Google и Nvidia. Как заявили организаторы, единый фронт необходим, чтобы девелоперы ИИ не могли манипулировать властями и искать регионы со слабыми экологическими стандартами.