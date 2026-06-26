Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

Мэры 40 городов мира объединились для борьбы с засильем ИИ-дата-центров

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глобальная коалиция мэров из 40 городов на четырех континентах подписала знаковый пакт, призванный ограничить бесконтрольный рост центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта. Документ был представлен в рамках Недели климатических действий в Лондоне по инициативе климатического альянса C40 Cities, сообщает Euronews.

Городские власти по всему миру всё чаще вступают в жесткий конфликт с ИИ-индустрией. По словам градоначальников, дата-центры перегружают энергосети, истощают запасы воды и вытесняют жилищное строительство, конкурируя за землю. Например, в австралийском Мельбурне работа ИИ-центров вскоре может забрать до 20 миллиардов литров воды в год - это около 4% всех питьевых ресурсов города. А в американском Финиксе одобрение новых заявок от технологических компаний грозит удвоить общее потребление электроэнергии в городе.

Новый пакт вводит для IT-гигантов жесткие единые стандарты. Отныне строить ЦОД разрешат только на заброшенных территориях, они обязаны работать на возобновляемой энергии, улавливать избыточное тепло, сокращать потребление воды и самостоятельно оплачивать модернизацию городской инфраструктуры. Кроме того, компании обязаны нанимать местных жителей.

Среди подписавших соглашение - крупные города США (Сиэтл, Чикаго, Майами, Пало-Альто), а также мегаполисы Европы, Канады, Индии и Африки. Примечательно, что к пакту пока не присоединился ни один город Юго-Восточной Азии, где сейчас наблюдается бум строительства ЦОД от Microsoft, Google и Nvidia. Как заявили организаторы, единый фронт необходим, чтобы девелоперы ИИ не могли манипулировать властями и искать регионы со слабыми экологическими стандартами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459628
Теги:
Европа, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  