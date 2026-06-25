Мэр Каракола назвал фонд, который вложит в город до 8 млрд сомов

Мэр Каракола Талант Иманов стал гостем подкаста журналиста Айбека Тенизбая, где подробно рассказал о масштабном обновлении города. При собственном бюджете Каракола в 600 миллионов сомов, на развитие местной инфраструктуры и промышленности будет направлена дополнительно - порядка 7,5-8 млрд сомов. Градоначальник прямо озвучил, кто вкладывает эти деньги: основным источником финансирования выступает именной фонд Алексея Ширшова.

В ходе беседы Иманов прокомментировал давние нападки на Ширшова, отметив, что прошлые политические режимы во многом искусственно создали из него "образ монстра".

Иманов также добавил, что Ширшов помогал в судах по Верхнему каскаду ГЭС, что и позволило защитить интересы Кыргызстана.

"Для меня фамилия не является критерием. Для меня критерий - мой Каракол, его развитие, повышение туристической привлекательности, строительство социальных объектов. Для меня важен результат, а не фамилия", - объяснил свою позицию мэр.

Средства "Фонда Ширшова" пойдут на масштабные социальные и инфраструктурные проекты, которые полностью изменят облик города. К сентябрю в Караколе капитально отремонтируют 5 школ и 5 детских садов, параллельно благоустроив 25 городских дворов. В городе уже вовсю обновляют дорожное полотно, приводят в порядок хаотичные линии электропередач, чинят арыки и системы канализации. Рабочие круглосуточно обустраивают набережную реки Караколки с велодорожками, обновляют Парк Победы, а к 1-му числу завершат строительство современного городского пляжа с душевыми и канализацией. Кроме того, на выделенные деньги закупают 70 новых автобусов. Иманов пообещал, что проезд для школьников и пенсионеров в них будет абсолютно бесплатным.

Помимо проектов "Фонда Ширшова", мэр привлек к сотрудничеству европейских и турецких партнеров, с помощью которых в Караколе запустят крупное производство. Так, на пристани Пржевальска откроется рыбоперерабатывающий завод полного цикла, а также начнется строительство судостроительной верфи для выпуска современных яхт.