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Франция и Норвегия вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года

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Французская сборная уверенно завершила групповой этап чемпионата мира по футболу, разгромив команду Норвегии. Несмотря на поражение, скандинавы также гарантировали себе участие в следующей стадии турнира. Встреча заключительного тура группового раунда, прошедшая на арене "Джиллетт Стэдиум", завершилась со счетом 4:1 в пользу трехцветных.

Главным героем противостояния стал французский полузащитник Усман Дембеле, оформивший в ворота норвежцев хет-трик. Еще один гол в актив победителей записал Дезире Дуэ, в то время как в составе сборной Норвегии мяч престижа забил хавбек Тело Осгор.

По результатам трех матчей сборная Франции набрала максимальные девять очков и единолично возглавила таблицу группы I. Норвежская команда с шестью баллами финишировала на второй строчке. Таким образом, оба коллектива обеспечили себе путевки в 1/16 финала мирового первенства.

Стоит отметить, что обе сборные досрочно обеспечили себе выход в 1/16 финала еще по итогам второго тура, одержав по две победы подряд. Ранее французы разгромили Ирак со счетом 3:0 благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Усмана Дембеле, а скандинавы в зрелищном поединке обыграли Сенегал - 3:2, где дублем отметился Эрлинг Холанд, а еще один мяч забил Маркус Педерсен.


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URL: https://www.vb.kg/459678
Теги:
Норвегия, Франция, футбол, чемпионат мира
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